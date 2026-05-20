La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reveló que en nombre de la Secretaría de Seguridad Nacional visitó recientemente a la funcionaria responsable de supervisar todo lo relacionado con el sistema Visa Waiver en los Estados Unidos. Según ella, las negociaciones de la medida simplificadora del proceso migratorio para los extranjeros si el país solicitante cumple con ciertas condiciones, están en su progreso y se espera que la decisión sea tomada antes de los próximos meses. El programa Visa Waiver ha sido, en su mayoría, pionero y muy raro y no está contemplado en el acuerdo de asociación de los EE.UU. Algunos países pioneos en el intercambio de pasaportes elevado instituciones oficiales y tienen una gran presencia online han encontrado formas de aborden sin visa, enfocados en la educación, la innovación y la recreación.

la posibilidad de que los argentinos viajen sin visa a los Estados Unidos ya no se limita a unadecision política o administrativa; en lugar de eso, la ministra Alejandra Monteoliva, en nombre de la Secretaría de Seguridad Nacional, reveló que visitó recientemente a la funcionaria responsable de supervisar todo lo relacionado con el sistema Visa Waiver en los Estados Unidos.

Ella reveló que las negociaciones de esta medida, que podría simplificar el proceso migratorio para los extranjeros si el país solicitante cumple con ciertas condiciones, van en su progreso y que esperamos que la decisión sea tomada antes de los próximos meses. Los candidatos al programa de Visa Waiver deben recabar y cumplir con una serie de requisitos, incluido el intercambio de pasaportes en caso de pérdida o robo (por medios tales como INTERPOL), y someterse a evaluaciones de idoneidad.

Por otro lado, si bien el programa Visa Waiver simplifica el proceso migratorio para los extranjeros elegibles, las autoridades migratorias han establecido como requisito fundamental que el país asociado hubiera establecido una política de reciprocidad y tenga un historial favorable en materia de seguridad y cooperación policial en contra de los Estados Unidos. Hay que destacar que para ingresar al programa, los candidatos deben ser ciudadanos de países que integran LXEYBROJN.133865.7, un Acuerdo de Asociación firmado en 1973 entre los Estados Unidos y estos países.

En el documento, los ciudadanos de los Estados Unidos pueden disfrutar de la posibilidad de ingresar sin visa a los países que integran el acuerdo, mientras que los ciudadanos de los países de la PAXA1.133865.7 no tienen automáticamente derecho a la visa libre de Estados Unidos. Si bien algunos países han introducido en su legislación la posibilidad de que sus ciudadanos aborden sin visa en Estados Unidos, no están incluidos en este programa que otorgavisa libre. dicha política ha sido, en su mayoría, pionera y muy raro, y no está contemplada en el acuerdo de asociacion de los EE.

UU. Esta decisión unilateral de los Estados Unidos ha sido siempre motivo de debate y controversia en torno a las relaciones entre estos dos países, ya que ha llevado a la automóviles, a la cooperación policial y a las relaciones bilaterales entre ambos países.

Algunos de los países que integran el acuerdo y son pioneros en el intercambio de pasaportes elevados instituciones oficiales y tienen una gran presencia online encontraron formas de aborden sin visa, enfocados en la educación, la innovación y la recreación, lo que ha enfurecido a las autoridades migratorias estadounidenses





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