La obsesión que derrumbó una vida perfecta

Bruno tenía todo: familia, carrera, estabilidad. Pero la atracción por Vera, la mejor amiga de su esposa, desencadenó una crisis que puso en duda sus certezas y su identidad.

Bruno lo tenía todo: una esposa amorosa, tres hijos, una casa luminosa en un barrio cerrado, una carrera exitosa y una rutina social donde todo parecía encajar.

Las cenas con amigos, los viajes, las vacaciones de invierno en la nieve, los almuerzos eternos de domingo. Desde afuera, su vida era el retrato de la perfección.

Sin embargo, una atracción tan intensa como imposible de concretar lo empujó a una crisis personal que puso en jaque sus certezas, sus vínculos y la imagen que había construido de sí mismo. Vera era la mejor amiga de Laura, su esposa. Se conocían desde la adolescencia y compartían esa intimidad femenina hecha de códigos, recuerdos y confidencias. Bruno la había visto decenas de veces durante años sin prestarle demasiada atención, o eso creyó.

Excepto una noche. Fue durante una comida en una casa frente al río. Hacía calor y el grupo entero estaba en el jardín. Vera apareció tarde, despeinada por el viento, usando una camisa blanca enorme sobre una bikini negra.

Nada extraordinario, y sin embargo, fue la manera en que se reía, como si no necesitara caerle bien a nadie. Bruno estaba rodeado de gente, intentando impresionar todo el tiempo, y ella parecía la mina más libre del mundo. A diferencia de Laura, organizada y racional, Vera era caótica, espontánea, emocional. Cambiaba de trabajo seguido, viajaba sola, desaparecía semanas enteras y volvía con historias improbables.

No tenía hijos ni parecía interesarle la vida estructurada que él había construido. Tal vez por eso comenzó a sentirse atraído. El primer mensaje llegó meses después, cerca de las dos de la mañana. Bruno escribió desde Montevideo durante un viaje laboral, preguntando si conocía algún hotel bonito en la ciudad.

Ni siquiera sabía bien por qué le hablaba. Tal vez necesitaba comprobar que podía entrar en su espacio. Tal vez quería salir de su molde por un rato. Sucede que por jugar con fuego, subestimamos al corazón.

La respuesta llegó varios minutos después: Depende del hotel. Hay algunos que son perfectos para desaparecer. Bruno leyó esa frase demasiadas veces. La gente cree que las obsesiones empiezan con algo enorme.

Mentira. Una frase. Una mirada. Una respuesta cuando te sentís solo.

Desde entonces empezaron a hablar seguido. Primero de la nada misma. Después, con una intimidad que ninguno nombraba, pero ambos entendían. Charlaban de música, de películas viejas, del miedo a envejecer, de la sensación de sentirse fuera de lugar incluso en la propia familia.

Vera tenía una manera extraña de preguntar. Era una especialista en preguntas incómodas. Una madrugada le escribió: ¿Qué es lo que más miedo te da de vos mismo? Bruno quedó paralizado.

¿Era ella la que escribía, o lo había hackeado su consciencia? Luego vinieron los encuentros, que se volvieron de una intensidad insoportable. No porque pasara algo concreto, sino precisamente porque nada podía pasar. Nunca lo seducía de forma explícita, ni siquiera lo tocaba.

Pero había algo en su forma de mirarlo que lo atraía como nadie. Creer que el tacto accede a la verdadera realidad de las cosas es soberbia. Una tarde coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común. Mientras el resto hablaba alrededor de la mesa, Vera salió sola al balcón a fumar.

Bruno la siguió, y ella preguntó sin mirarlo: ¿Siempre hacés eso? ¿Qué cosa? respondió él con cara de susto. Escaparte de donde estás. Él sonrió incómodo: Tal vez.

Vera soltó humo lentamente y lo desafió con su tono relajado: Tal vez no es una respuesta. La frase le quedó resonando durante semanas. Bruno comenzó a buscar a Vera en cada reunión, en cada mensaje, en cada oportunidad. La obsesión creció como una sombra que lo seguía a todas partes.

Lo peor no es enamorarte de alguien imposible, confiesa Bruno ahora, lo terrible es cuando esa persona empieza a habitarte. Porque ya no importa si la ves o no. Está en todos lados. Su vida perfecta se resquebrajó, no por una infidelidad consumada, sino por el deseo de algo que nunca podría tener, y que lo enfrentó consigo mismo





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