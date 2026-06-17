La novia de Marcos Senesi muestra su apoyo al debut de su pareja en el Mundial

La joven inglesa de 22 años, que viajó a Estados Unidos para presenciar el partido de la selección argentina contra Argelia, sorprendió a sus seguidores con su look argentino. En su cuenta de TikTok, donde suma más de 100 mil seguidores, compartió un video en el que se la vio posando con la camiseta número 6 de su pareja, lista para ir al estadio de Kansas City.

La novia británica de Marcos Senesi , el defensor argentino, mostró su apoyo al debut de su pareja en el Mundial de Fútbol. La joven inglesa de 22 años, que viajó a Estados Unidos para presenciar el partido de la selección argentina contra Argelia, sorprendió a sus seguidores con su look argentino.

En su cuenta de TikTok, donde suma más de 100 mil seguidores, compartió un video en el que se la vio posando con la camiseta número 6 de su pareja, lista para ir al estadio de Kansas City. La futbolista inglesa no pudo contener la emoción por el partido y escribió en la descripción del video: 'Qué es esta vida, yendo al partido de mi novio en el Mundial'.

A pesar de que su novio, Marcos Senesi, aguardará una oportunidad en el banco de suplentes, su novia estará en la tribuna para alentarlo. El equipo de Corea del Sur se encuentra en crisis después de un video viralizado con críticas a Heun-min Son, el capitán del equipo. Los jugadores no hablan con la prensa y el técnico de Irán reclamó a Infantino que el equipo se siente 'oprimido' por las 'injusticias' en la preparación.

En otro tema, los chefs españoles se han plantado y dicen que el arroz no se hace con agua, sino con hojas de laurel y caldo. Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo





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