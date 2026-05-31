La gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, celebró su programa de televisión con una cena llena de glamour y elegancia. Ricky Maravilla, quien debutará en el Teatro Ópera con la obra Billy Elliot, reveló la verdad sobre su famosa caída en un programa de televisión en el año 1990.

La noche de Mirtha: la Chiqui lució elegante y Ricky Maravilla reveló la verdad sobre su famosa caída en un programa de televisión . La gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand , celebró su programa de televisión con una cena llena de glamour y elegancia.

La noche comenzó con la presentación de la Chiqui, quien apareció con un vestido plata y oro bordado con cristales, perlas y satén. Luego, la conductora compartió los anillos y los aros de su look elegido para la ocasión. El cantante Ricky Maravilla, quien debutará en el Teatro Ópera con la obra Billy Elliot, estuvo presente en la mesa y reveló la verdad sobre su famosa caída en un programa de televisión en el año 1990.

La caída sucedió cuando el artista ingresó al estudio al ritmo de su canción más famosa y luego de saludar a la conductora y hacer algunos pasos se dispuso a saludar a la Mona Giménez. En ese momento, el artista cordobés cayó al piso de una forma tan aparatosa que, luego de los gritos iniciales de sorpresa y de confirmar que estaba bien, la diva no pudo contener la risa.

Más de tres décadas después de aquel episodio, Legrand aprovechó la presencia del cantante en su mesa para despejar una duda que, según confesó, la acompañó durante todos estos años. El artista volvió a negar cualquier tipo de actuación y aseguró que el accidente se volvió una especie de marca registrada cada vez que visitaba otros programas de televisión





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