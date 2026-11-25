Organizaciones de CABA lanzan 'La Noche de las Ollas' contra la persecución policial. La coordinadora Amigos en el Camino denuncia que la cifra oficial de 5 mil personas sin hogar está muy por debajo de la realidad.

Organizaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires activaron la campaña La Noche de las Ollas para denunciar el hostigamiento policial contra quienes reparten alimentos a personas en situación de calle. La medida busca visibilizar la persecución diaria que sufren los voluntarios al intentar asistir a los ciudadanos más vulnerables en sus espacios públicos.

Denuncia de hostigamiento policial en CABA

Mónica De Russis, directora ejecutiva de la Asociación Civil Amigos en el Camino, explicó que la policía corre a las organizaciones de sus ubicaciones habituales. Los agentes exigen permisos que legalmente no existen para realizar estas labores humanitarias. Este conflicto afecta directamente la dinámica operativa de los grupos que ayudan a quienes no tienen techo.

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Estas entidades operan mediante dos mecanismos principales para asistir a la población más necesitada. La primera consiste en instalar un punto fijo donde se calientan y reparten alimentos desde una olla. La segunda implica realizar recorridas a pie por los distintos barrios de la ciudad.

Datos oficiales vs estimaciones de ONG

El Ministerio de Capital Humano oficializó los resultados de su relevamiento nacional sobre personas sin hogar. Los datos indican que el 63,7% de los encuestados perdió su vivienda en los últimos dos años bajo el gobierno de Javier Milei. Para el año 2025, el conteo arrojó un total de 9.421 personas sin hogar en todo el país.

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Mónica De Russis cuestiona la precisión de las cifras gubernamentales. Sostiene que la población cambia de ubicación constantemente porque no se les permite dormir en las calles. Esta dinámica impide un censo estable y precisa, según lo afirmado en la radio. La movilidad forzada distorsiona los resultados de los relevamientos oficiales.

Crecimiento exponencial de la pobreza

Las organizaciones estiman que hay cerca de 12 mil personas en situación de calle en Buenos Aires. Este número duplica la cifra de 5 mil personas que mantiene el Gobierno nacional. De Russis señaló que recorren la ciudad semanalmente y atienden a 1.200 personas por semana. Esta cifra se obtiene sin cubrir todos los barrios ni realizar un censo exhaustivo.

La composición de la población vulnerada ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Una nueva población se suma diariamente a la situación de indigencia. Los líderes comunitarios expresan alarma ante la rapidez con que crece este grupo. Las organizaciones se encuentran desbordadas por la magnitud del problema social.

Llamado a la solidaridad y acción

La actividad de visibilización continuará hasta el domingo 29 con acciones colectivas en la ciudad. Las entidades solicitan al Gobierno que deje de exigir permisos inexistentes para su trabajo. Defienden que la alimentación es un derecho fundamental y una obligación estatal. La solidaridad no debe considerarse un delito ni una infracción administrativa.

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Se pide a la ciudadanía que visite la cuenta de Instagram de la Asamblea PSC para apoyar las reclamos. La intención es garantizar que las organizaciones puedan trabajar en paz. Se trata de una urgencia humanitaria que requiere atención inmediata y coordinación efectiva.