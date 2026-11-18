Más de 500 heladerías de Argentina ofrecen la promoción 2x1 el 18 de noviembre. Descubre horarios, reglas y la lista de locales adheridos en Buenos Aires.

La noche del miércoles 18 de noviembre marca la cita más esperada por los amantes de la gastronomía dulce en Argentina. Este evento, conocido como La Noche de las Heladerías, convierte a la jornada en una celebración nacional donde la tradición y el sabor se unen.

Más de 500 establecimientos dedicados a la producción de postres fríos en todo el territorio nacional participarán activamente de esta iniciativa. La organización confirma que la promoción estará vigente desde las 19:00 horas hasta el cierre definitivo de cada local adherido.

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Detalle de la Promoción 2x1 y Reglas del Evento

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) preside este décimo aniversario de la iniciativa. La oferta principal permite a los consumidores adquirir dos potes de helado de 250 gramos y abonar únicamente el precio de uno.

Cada punto de venta tiene la libertad de establecer un límite máximo de unidades por cliente. Además, la promoción finaliza cuando se agota el stock disponible en la sucursal, por lo que no se garantiza la disponibilidad total en todos los comercios.

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Impacto Cultural y Origen de la Celebración

Este acto central se enmarca dentro de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal. La actividad se extiende desde el 16 hasta el 22 de noviembre bajo el lema oficial El sabor de lo nuestro, destacando la identidad gastronómica local.

Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, ha señalado que el objetivo es poner en valor la identidad del helado artesanal argentino. La propuesta resalta las materias primas de distintas regiones y el trabajo de los maestros heladeros.

La declaración institucional enfatiza que la historia y la forma de elaboración dan personalidad única al producto. Esta tradición posiciona al helado argentino como una bandera cultural reconocida internacionalmente entre los mejores del mundo.

Horarios y Lista de Locales Adheridos en Buenos Aires

Los establecimientos no comparten un horario de cierre único. Se recomienda a los clientes consultar las condiciones específicas antes de trasladarse a la heladería seleccionada. La disponibilidad varía según la gestión interna de cada punto de venta.

En la Ciudad de Buenos Aires, el listado alfabético por barrio incluye opciones como Podio en Guardia Vieja 3800 y las sucursales de Varese en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899 y Av. Belgrano 2824. También destacan Vía Giovanni en Av. Belgrano 2787 y las dos localidades de Colonial en Brandsen 1429 y 1451.

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En Barracas, El Piave se ubica en Montes de Oca 1000. Cabaña Tuyú está en José Hernández 2265 y Cimino en Dr. Rómulo Naón 2186. Occo Helados tiene presencia en Echeverría 1677, local 2, y Tufic en Juramento 1534.

En Caballito, Altri Caballito está en Honorio Pueyrredón 763 y Tienta en Rosario 262. En Chacarita, Heladería Riviera está en Av. Ricardo Balbín 2859, Occo en Conde 780, Altri Flores en Avellaneda 2399 y Altri Floresta en Lacarra 326.

Lekker Heladerías se encuentra en Av. Carrasco 500. En La Paternal, Santolín está en Av. San Martín 3185. En Liniers, Don Antonio está en Av. Emilio Castro 7298.

En Mataderos, Il Vero Amaretto está en Av. Emilio Castro 7505, Mucky en Álvarez Jonte 4299, Occo en Montañeses 2908 y Vía Varese en Av. Cabildo 3502. Bianca Helados está en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2295.

Finalmente, en otros barrios, La Veneciana está en Migueletes 1093, Marbet en Arce 886, Occo en Dorrego 1587 y Tufic en Guatemala 4597. Altri continúa su presencia en Parque Chacabuco con ubicaciones adicionales.