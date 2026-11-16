La Justicia uruguaya condenó a Prosegur a pagar solo US$ 4.000 a la 'Niña del Osito'. Fallo desestima demanda por prescripción tras 30 años de conflicto legal por derechos de imagen.

La Justicia uruguaya ha puesto fin a un histórico litigio de treinta años con un fallo que beneficia a la empresa de seguridad Prosegur. La demandante, conocida popularmente como la Niña del Osito, verá desestimada la mayor parte de sus pretensiones económicas tras una larga batalla judicial iniciada en la década de 1990.

Fallo definitivo fija compensación mínima

El veredicto final determina que la actriz solo percibirá la cantidad de 4.000 dólares. Esta cifra corresponde exclusivamente al concepto de caché artístico y lucro cesante, más los intereses legales que se han acumulado durante todo el proceso de demandas. El monto es significativamente inferior a las expectativas iniciales planteadas por la parte actora y sus representantes legales.

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Orígenes de la publicidad histórica

El conflicto tiene sus orígenes en 1996, cuando la actriz participó siendo una niña en la publicidad radial y televisiva conocida popularmente como la Niña del Osito. En esos comerciales, la pequeña le contaba a su peluche que irían al cine y que la vivienda quedaría resguardada por la empresa de alarmas. La imagen de la niña se utilizó masivamente para campañas de mercado, generando una fuerte asociación comercial con la marca durante años.

Las imágenes de la actriz infantil fueron utilizadas para sus camionetas y carteles publicitarios en espacios públicos. Esta visibilidad fue el detonante principal para que la demandante, representada inicialmente por su padre, decidiera emprender acciones legales para recuperar el control y la compensación por el uso de su identidad y rostro en el ámbito comercial.

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Evolución de las demandas y reclamos

En 2006, su padre inició una demanda judicial por un monto superior a los US$ 50.000 por uso indebido de imagen, logrando que se retirara la cartelería publicitaria de la vía pública. Este primer paso legal marcó un hito en la manera en que las empresas comenzaron a revisar la legalidad de las imágenes infantiles en su publicidad. Prosegur adquirió la firma uruguaya en 2009, lo que transformó la dinámica del caso y amplió el alcance del reclamo.

La parte demandante amplió la exigencia a un porcentaje de la facturación global de la multinacional en el país vecino, exigiendo una indemnización de más de US$ 2 millones. Este cambio estratégico en los argumentos legales buscaba vincular el daño causado con los beneficios económicos actuales de la empresa, fundamentando que el uso continuo de la imagen generaba ingresos desproporcionados para la compañía.

Respaldo legal a la empresa de seguridad

Tras 13 años de litigio en los tribunales, la justicia emitió la sentencia 343/2026, desestimando la pretensión principal. Los magistrados respaldaron la prescripción extintiva invocada por la compañía, al verificar que Prosegur adquirió la firma que originalmente usaba las imágenes de la niña. Esta decisión técnica basó la absolución en la incapacidad de reclamar daños antiguos más allá del plazo legal establecido.

Los defensores de la empresa señalaron durante el expediente que nunca supieron quién era la Niña del Osito. Argumentaron que la exigencia económica resultaba desmedida y desconocían la identidad específica de la menor en los tiempos del uso inicial. En ese sentido, expresaron que estaban dispuestos a abonar el caché profesional de la época, estimado en unos US$ 100 o US$ 200, renovables anualmente, como forma de reparar el posible uso indebido original.

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Consecuencias del veredicto judicial

Finalmente, la Justicia uruguaya condenó a la firma a pagar únicamente US$ 4.000 por caché artístico. Esta resolución cierra un capítulo judicial que involucró cambios societarios, modificaciones en las leyes de imagen y una larga espera para la demandante. El caso se convierte en un referente sobre la prescripción de derechos de imagen infantil en el contexto corporativo uruguayo.

Este fallo establece un precedente claro sobre la viabilidad de reclamaciones económicas extensas tras largos periodos de inacción o cambio de titularidad empresarial. Para la actriz, quien creció bajo el foco de la publicidad, el resultado limita severamente su recuperación financiera por los años de exposición mediática. El cierre definitivo de este caso marca el fin de una de las disputas legales más prolongadas en materia de derechos de imagen en el país.