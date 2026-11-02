LA NACION lidera los Premios ADEPA 2024 con diez primeros puestos

LA NACION conquistó la 37ª edición de los Premios ADEPA al Periodismo con diez primeros lugares, destacándose en información general, política y justicia.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) oficializó los resultados de la 37ª edición de sus premios anuales al periodismo, confirmando el dominio histórico de LA NACION en el certamen. Por duodécimo año consecutivo, este medio se coronó como el gran ganador, acumulando un total de diez primeros puestos, siete segundos lugares y once menciones especiales entre las 23 categorías disputadas. Este logro consolida la reputación del diario en la excelencia informativa y reafirma su posición central en el ecosistema mediático argentino.

Resultados por categorías y trabajos ganadores

En la categoría de Información General, el primer premio fue otorgado a Diego Cabot por su investigación Campos minados, que detalla el riesgo de explosivos enterrados hace 40 años en el norte argentino. El trabajo contó con ediciones visuales de Pablo Loscri, Giselle Ferro, Gabriel Podestá, Candela Heredia y Aníbal Greco, fotografía de Ricardo Pristupluk y edición periodística de Florencia Fernández Blanco. Por su parte, María Ayuso obtuvo el segundo premio con Anorexia en varones, un reportaje sobre cómo la enfermedad afecta a miles de jóvenes.

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En el ámbito de la Política Internacional, Elisabetta Piqué ganó el primer premio con Terror en las calles de Beirut. Esta pieza periodística describe la realidad de una ciudad partida por los conflictos, donde los ataques israelíes no proporcionan tregua a la población civil. En la categoría especial dedicada a la cobertura del Mundial de Fútbol 2026, Leandro Contento lideró con La historia detrás del video viral, narrando cómo el fotógrafo mexicano guardó una reliquia de 6000 dólares solicitada por Emiliano Martínez. También se reconoció a Juan Trenado y al equipo de Matías Conde con el trabajo sobre las penales.

Destacados en arte, justicia y ciencia

La categoría de Artes y espectáculos premió a Constanza Bertolini por Bocca-Rosetti, un recorrido por los 40 años de la consagración en Moscú. En la sección de Solidaridad Social, Micaela Urdinez se llevó el primer premio por El paraíso de la desidia, exponiendo la lucha de niños en Santa Victoria Este, Salta, contra el hambre. Alejandro Horvat recibió el segundo premio por su cobertura sobre la red de asistencia a pacientes hospitalarios.

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El Periodismo Judicial reconoció a Camila Dolabjian con el primer premio por Condena confirmada, un análisis detallado de las tres toneladas de pruebas que sellaron el destino legal de Cristina Fernández de Kirchner. En Periodismo Científico, Victoria Vera Ziccardi ganó el primer lugar con Esta es la habilidad que la Inteligencia Artificial nunca podrá copiar, mientras que Alejandro Horvat obtuvo mención por su trabajo sobre la evolución del cáncer desde la radioterapia hasta la edición genética.

Impacto multimedia y próximos pasos

La categoría de Cobertura Multimedia fue ganada por Diana Agustina Fernández y Alejandra Bliffeld por Dictadura, día cero, una investigación visual sobre el archivo del periodo militar. En Caricaturas, Juan Colombato obtuvo el primer premio por su trabajo Sarkozy condenando en Francia. En Periodismo Político, Martín Rodríguez Yebra ganó el segundo lugar por Caso $LIBRA, exponiendo las pruebas que cuestionan las explicaciones del gobierno.

La entrega oficial de los premios está programada para el 15 de diciembre próximo a las 11 de la mañana. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Monseñor Deresi de la Universidad Católica Argentina. Este reconocimiento anual no solo celebra la calidad informativa, sino que también subraya el papel crucial de la prensa en la documentación de la realidad social, política y económica del país.