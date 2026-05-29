La mujer de Roberto Centeno testifica en tribunales federales

La mujer de Roberto Centeno, un exfuncionario, testificó en tribunales federales sobre las acusaciones que le hace a su esposo. Ella declaró que Centeno la llevaba a la vivienda que compartían en Olivos al regresar de sus jornadas laborales y que le pedía dinero para realizar tareas que nunca le explicaba con precisión.

luego de dos audiencias en los tribunales federales , una mujer declaró que Roberto Centeno , un exfuncionario, la llevaba a la vivienda que compartían en Olivos al regresar de sus jornadas laborales.

La mujer explicó que Centeno le pedía dinero para realizar tareas que nunca le explicaba con precisión. Ella también justificó los pedidos de dinero que le hacía a Centeno y explicó que, tras la difusión pública del caso, había quedado sin trabajo. Se exhibieron imágenes del frente del barrio privado donde vivía el exfuncionario y se reprodujeron audios en los que se la escuchaba decir frases inapropiadas.

La mujer también declaró que reclamaba la devolución de documentos vinculados a Centeno, pero nunca los recibió. El exfuncionario respondió que ella le había sacado esos documentos y que nunca los devolvió





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