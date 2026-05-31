La muerte de la adolescente Agostina Vega deja a la comunidad desconsolada

La investigación avanza y los vecinos piden justicia para la familia de la víctima

La muerte de la adolescente Agostina Vega , de 14 años, ha devastado a su familia y a la comunidad en Córdoba . Mientras la investigación avanza, los vecinos se han acercado a la casa de los abuelos maternos de la víctima con imágenes de la chica y carteles que piden justicia.

Los allegados de la familia y la policía se han reunido en una marcha, y los vecinos han cortado las calles cercanas al domicilio de la madre de la víctima, Melisa Heredia, en el barrio Mosconi. La tensión aumentó cuando algunos manifestantes lanzaron neumáticos para evitar que los autos circularan, y la policía se presentó en el lugar para dispersar la concentración.

La situación se normalizó después de varios minutos de tensión y una breve negociación entre la policía y los manifestantes. La familia de la víctima estalló en llanto por la terrible pérdida, y el fiscal dijo que busca esclarecer el móvil del crimen y volverá a indagar al acusado. Los restos de Agostina fueron localizados en un sector del descampado donde comenzó el rastrillaje el viernes, y la Justicia llegó a esta zona guiada por la investigación





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