La Morosidad Bancaria en Argentina Sigue en Aumento: Familias y Empresas Enfrentan Dificultades Crediticias

El informe de 1816 revela un aumento continuo de la morosidad en el sistema bancario argentino, afectando tanto a familias como a empresas. Las altas tasas de interés y la heterogeneidad del crecimiento económico se señalan como factores clave de esta tendencia preocupante.

La escalada de la morosidad en el sistema bancario argentino parece no detenerse. Un reciente informe de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, revela un aumento preocupante en el atraso de los pagos tanto de familias como de empresas durante el mes de febrero. El informe detalla que la mora de las familias, es decir, el porcentaje de deudores con pagos atrasados, se elevó del 10,6% en enero al 11,2% en febrero.

Este incremento se suma a una tendencia persistente, con el indicador subiendo por decimosexto mes consecutivo y alcanzando su nivel más alto desde el año 2004. Paralelamente, la mora de las empresas también experimentó un avance, aunque más moderado, pasando del 2,8% al 2,9% en el mismo período. Considerando ambos sectores, el indicador total del sector privado creció del 6,4% al 6,7%. Estos datos pintan un panorama sombrío para la salud financiera de los hogares y las empresas en el país, sugiriendo dificultades crecientes para cumplir con las obligaciones crediticias, a pesar de un contexto de actividad económica aparentemente robusto, con niveles récord de Producto Bruto Interno (PBI) y consumo privado.\El análisis de la consultora 1816 destaca la heterogeneidad del crecimiento económico, señalando que mientras los sectores intensivos en mano de obra, como la industria, la construcción y el comercio, muestran debilidad, aquellos que demandan menos empleo, como el agro, la energía y la minería, se expanden. Este desequilibrio podría estar contribuyendo a la creciente morosidad. Adicionalmente, se observa un incremento en la mora de los créditos otorgados por entidades no financieras, alcanzando el 29,9% en febrero, un aumento significativo de más de dos puntos porcentuales en comparación con enero. La consultora Eco Go, en sus propias proyecciones, coincide con 1816 en la cifra de morosidad de las familias en las entidades financieras (11,2%) y estima que en el segmento del crédito no bancario la mora habría llegado al 26,7%. El informe de 1816 también enfatiza que este fenómeno de mora generalizada no se limita a casos aislados, sino que afecta a la mayoría de las entidades financieras, con aumentos registrados en 28 de los 30 principales bancos en términos de préstamos a hogares. Este panorama refleja una situación preocupante que requiere una atención urgente.\Las causas subyacentes de este aumento de la morosidad se atribuyen, en gran medida, al nivel de las tasas de interés, particularmente elevadas en los préstamos personales y, de forma más acentuada, en los créditos de entidades no financieras. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener la tasa de referencia en torno al 20%, esto no se ha traducido en una disminución significativa de las tasas de los préstamos personales. A principios de abril, la tasa nominal anual (TNA) a 30 días para estos préstamos rondaba el 70%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) cercana al 100%. Estas tasas exorbitantes dificultan el pago de las cuotas y aumentan el riesgo de incumplimiento. La consultora Vectorial, en su análisis semanal, advierte que la morosidad en los préstamos, tanto bancarios como no bancarios, se está convirtiendo en un rasgo estructural del programa de estabilización actual. Este fenómeno plantea un dilema de política monetaria. Una estrategia más expansiva, destinada a liberar liquidez, podría desencadenar un rebrote inflacionario, que, a su vez, disminuiría el salario real e incentivaría una mayor demanda de crédito, agravando la mora. Por otro lado, una política más restrictiva, con tasas de interés aún más altas, también perjudicaría la capacidad de pago de los deudores. En conclusión, la situación de la morosidad parece difícil de revertir en el corto plazo, consolidando su carácter estructural y planteando desafíos significativos para la estabilidad financiera del país





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