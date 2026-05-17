La mora y el consumo privado: Argentina registra aumento en los niveles de morosidad y un nuevo fenómeno de 'rebote' en bienes durables y turismo exterior

Un informe advierta que el 70% de los argentinos se ha visto obligado a renunciar a gastos no esenciales, como forma de hacerle frente a la crisis económica. Al mismo tiempo, el flexibilismo a la hora de devolver préstamos y cuentas por pagar genera nuevas dificultades financieras, ya que las más de 14% de personas en los sectores más bajos de ingresos ya se han visto afectados por una jornada de pago al por mayor. Además, el informe se aleja del discurso oficial, que alegra los 'récords históricos' en crecimiento del consumo privado, y muestra que este nuevo fenómeno de 'rebote' se da en medio de un contexto de cambio en el modelo económico.

Advierten que 7 de cada 10 argentinos resignan gastos y suben los niveles de morosidad: los rubros más afectados. La mora en préstamos personales llegó al 14%, en tarjetas de crédito al 12% y en los sectores de nivel socioeconómico bajo al 34%.se aparta del discurso oficial: mientras el Gobierno festeja 'récords históricos' de crecimiento del consumo privado, advierte 'matices importantes sobre esa afirmación'.el rebote se centra en bienes durables y turismo al exterior.

- es decir, lo que queda después de afrontar gastos fijos como tarifas, alquileres y otros consumos forzados. Y, además, varios indicadores sectoriales de la oferta siguen mostrando números débiles: caídas en ventas de supermercados y centros de compras y puntos de ventas minorista





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Estado De La Economía Argentina Aumento De Antiguas Deudas Y Creación De Nuevo Rebote En Bienes Durables Y Turismo Exterior El Contexto Actual Y El Cambio Del Modelo Econ La Situación Más Baja De Los Sectores Socioeco Crisió De Ventas En Supermercados Y Centros De

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