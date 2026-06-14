La Mona Jiménez anima la concentración de la Selección Argentina y comparte emotivo momento con Messi

El icónico cuartetero visitó a la Albiceleste en Kansas City, cantó con los jugadores y recibió una camiseta autografiada de Messi antes del partido contra Argelia. La celebración incluyó asado, música y mensajes de aliento para el equipo.

La Mona Jiménez , legendario cantante de cuarteto, se hizo presente en la concentración de la Selección Argentina durante su paso por el programa AFA Estudio, grabado en el hotel donde el plantel está alojado en Kansas City.

Recibido por los conductores del ciclo, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y los integrantes del programa, La Mona compartió una noche inolvidable con los futbolistas antes del debut del martes contra Argelia. El ambiente se convirtió en una verdadera fiesta: mientras una intensa tormenta batía contra la cubierta del hotel, los jugadores y el artista se reunieron alrededor de un tradicional asado, intercambiaron abrazos y posaron para fotografías que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

La visita no fue casual, ya que el cuartetero había expresado su deseo de fotografiarse con Lionel Messi y, a sus 75 años, logró cumplir ese sueño al recibir una camiseta oficial del equipo, firmada en vivo por el capitán del Atlético de Madrid, quien le dedicó unas palabras de agradecimiento





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