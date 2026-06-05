La modelo Natalie Pietra denuncia violencia y hostigamiento por parte de Ivana Figueiras

La modelo Natalie Pietra aseguró que recurrió a la Justicia para proteger a los menores involucrados en un conflicto que se arrastra desde hace tiempo.

La modelo Natalie Pietra aseguró que recurrió a la Justicia para proteger a los menores involucrados en un conflicto que se arrastra desde hace tiempo.

La modelo explicó que se cansó de la violencia y el hostigamiento y decidió actuar para proteger a los menores. Aseguró que se trata de una situación que viene desde hace mucho tiempo y que hay gente que considera que tiene poder y puede ser violenta, hostigar y amenazar. Pietra denunció a Ivana Figueiras y contó el calvario que atraviesa, incluyendo violencia, insultos, maltrato y amenazas.

Aclaró que nunca mantuvo una relación con Figueiras y que convive con la hija menor de su pareja y con su propia hija dentro de una familia ensamblada. Pietra también se refirió a las consecuencias que el conflicto habría tenido en su vida personal y aseguró que solo busca paz.

Además, acusó a Figueiras de violencia psicológica, agresiones físicas y hostigamiento, y aportó audios y conversaciones privadas que podrían ser incorporados al expediente como elementos de prueba





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