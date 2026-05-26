La modelo Claudia Ciardone revela que intentó advertir a Wanda Nara sobre Martín Migueles

La modelo Claudia Ciardone habló en un programa de espectáculos sobre su experiencia con el empresario Martín Migueles y su intento de advertir a Wanda Nara sobre él.

La modelo Claudia Ciardone reveló que había intentado advertir a Wanda Nara sobre el empresario Martín Migueles , quien había intentado formalizar el noviazgo con ella.

La modelo contó que había tenido intuiciones sobre Migueles y que había visto cosas raras en sus maneras de manejarse. Además, reveló que Migueles había tenido relación con otras mujeres mientras intentaba formalizar el noviazgo con ella. Ciardone también habló de su presente laboral y sentimental, y anunció que próximamente viajará junto a su pareja a la Fórmula 1 en Mónaco





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