La mirada hacia América del Sur: un nuevo escenario para la energía y el gas

La noticia explora el nuevo escenario en el que la energía y el gas se están redefinindo en América del Sur, específicamente en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, a partir de la producción del gas de la Cuenca Neuquina en Vaca Muerta.

El gas de Vaca Muerta tiene una oportunidad extraordinaria en el mundo y también puede convertirse en protagonista en países vecinos como Brasil , Chile y Bolivia .

Durante años, este proyecto de desarrollo no convencional fue pensado para revertir el déficit energético local, pero hoy ya está redefinindo el mapa gasífero de América del Sur. Aunque faltan varias inversiones en infraestructura, Argentina podría aportar más gas a Chile y meterse fuerte en el mercado de Brasil, teniendo en cuenta que el consumo es mayormente industrial en aquel país, pero las empresas se están quedando sin el abastecimiento que tenían de Bolivia.

Vaca Muerta puede producir hasta 300 millones de metros cúbicos de gas diarios hacia 2030, de los cuales 190 millones se moverán por gasoductos hacia Buenos Aires, hacia el norte del país, hacia Chile y Brasil, y otros 130 millones diarios se destinarán a proyectos de exportación de GNL. Bolivia se ve en una situación difícil ya que durante más de dos décadas fue el proveedor clave de gas para el Cono Sur, pero ahora tiene que competir con Vaca Muerta y está en condiciones de generar hasta 18 millones de metros cúbicos en 2030.

La caída de producción de los campos tradicionales de Bolivia comenzó a erosionar su posición estratégica en el suministro regional. La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), un organismo intergubernamental de cooperación, coordinación y asesoría técnica, ha destacado que el futuro del suministro regional no estará apoyado sobre Bolivia sino sobre el gas de la Cuenca Neuquina y el offshore brasileño.

En busca de optimización de los recursos energéticos de la región, el gasoducto norte podría ser reforzado para incrementar el flujo argentino hacia Bolivia y luego hacia Brasil, y se podrían desarrollar infraestructura entre Uruguaiana y Porto Alegre para revertir desembocaduras hacia San Pablo. Aunque hay obras mas importantes en lo inminente, como dos etapas del gasoducto entre Tratayén-La Carlota por 2200 millones de dólares y la reversión “plus” del gasoducto norte por 700 millones de dólares, luego de finalizar el GNEA por 1100 millones de dólares y un tendido entre San Gerónimo y Puerto Alegre por 2700 millones de dólares, entre otras obras se proyectan inversiones por 18 mil millones de dólares.

Si el gas de la cuenca neuquina puede llegar, por medio de gasoductos, hasta los demás países, Argentina podría reducir los costos energéticos de los suyos





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