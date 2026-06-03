La ministra de Seguridad defiende la gestión oficial en materia de género y criminalidad

La ministra de Seguridad se refirió a la baja en las estadísticas delictivas y ratificó la política penal del Gobierno nacional. También se mencionó el impacto del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y la posible baja de Buendía en la Selección.

La ministra de Seguridad , en un intento por defender la gestión oficial en materia de género y criminalidad, destacó la baja en las estadísticas delictivas y ratificó la política penal del Gobierno nacional.

Aseguró que desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei, la cartera de Seguridad implementó medidas concretas para fortalecer el Sistema Penitenciario y crear el Registro de ADN para Violadores. La ministra también se refirió al impacto del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, cuestionando los discursos colectivos e ideológicos. Destacó que la responsabilidad del crimen es individual y que la pena también debe ser así.

En otro tema, se mencionó que la Selección se comunicó con Buendía ante una posible baja antes del Mundial 2026. Además, se presentaron pruebas clave por parte de los abuelos de Agostina Vega, que involucraban a la ex de Barrelier y su posible mentira





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