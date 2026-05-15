La ministra de Seguridad de la Nación prohíbe a los deudores alimentarios ingresar a los estadios de Estados Unidos durante el Mundial

La funcionaria adelantó que mañana saldrá publicada en el Boletín Oficial una resolución que prohíbe a los deudores alimentarios entrar a las canchas de Estados Unidos durante el Mundial. La medida se enmarca en el programa Tribuna Segura, que resolvió que las personas incluidas en registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol en el país.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , adelantó en TN que mañana saldrá publicada en el Boletín Oficial una resolución que prohíbe a los deudores alimentarios entrar a las canchas de Estados Unidos durante el Mundial .

La funcionaria detalló que, tras varias negociaciones, el Gobierno enviará al país organizador del Mundial la lista de las personas que en la Argentina no pueden ingresar a los estadios de fútbol por ser deudores alimentarios para que se aplique la misma restricción. La medida se enmarca en el programa Tribuna Segura, que resolvió que las personas incluidas en registros de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol en el país.

La resolución modifica el artículo 2 de la normativa que regula las restricciones administrativas de concurrencia en partidos de fútbol. A partir de ahora, también podrán ser alcanzadas por la prohibición aquellas personas que estén inscriptas en un Registro Público de Alimentantes Morosos o sus equivalentes provinciales. El texto oficial establece que la restricción permanecerá vigente ‘mientras continúe vigente la situación que le dio origen’.

El programa Tribuna Segura fue creado para reforzar los controles de acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol argentino. Hasta ahora, el sistema contemplaba restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, además de quienes hubieran protagonizado episodios violentos o representasen riesgos para la seguridad pública. La normativa también alcanzaba a personas involucradas en disturbios o incidentes en la vía pública relacionados con eventos masivos.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad, la medida ya se aplicaba en algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. Con la incorporación al esquema nacional, ahora también se suman registros provinciales de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán





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