La mini semana estuvo signada por el regreso de la ola de frío polar

La semana estuvo signada por el regreso de la ola de frío polar, con varias jornadas con temperaturas bajo cero, en especial en el conurbano. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su informe con inestabilidad.

La semana estuvo signada por el regreso de la ola de frío polar , con varias jornadas con temperaturas bajo cero, en especial en el conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su informe con inestabilidad. La jornada se presenta con cielo nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche. Las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima. En el Área Metropolitano de Buenos Aires se esperan lluvias fuertes.

El Gobierno decretó feriado por los tres goles de Messi contra Argelia en el Mundial 2026. La inestabilidad en el clima se mantendrá al menos hasta este miércoles, que transcurrió con tiempo ideal y cielo parcialmente nublado. La plataforma Windy permite seguir en vivo la tormenta que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, se esperan temperaturas de entre 4 y 15 grados. El termómetro rondará entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Se puede seguir en vivo la tormenta a través de la plataforma Windy. La inestabilidad en el clima se mantendrá al menos hasta este miércoles, que transcurrió con tiempo ideal y cielo parcialmente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su informe con inestabilidad. La jornada se presenta con cielo nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche. Las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima. En el Área Metropolitano de Buenos Aires se esperan lluvias fuertes.

El Gobierno decretó feriado por los tres goles de Messi contra Argelia en el Mundial 2026





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