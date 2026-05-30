La Mesa Ecuménica por la democracia convoca a una jornada de ayuno y oración

La Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común, junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, convocó a una jornada de ayuno y oración que se extenderá desde el próximo martes 2 hasta el 9 de junio en Plaza de Mayo y se replicará en distintas plazas centrales del interior país.

La Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común, junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel , convocó a una jornada de ayuno y oración que se extenderá desde el próximo martes 2 hasta el 9 de junio en Plaza de Mayo y se replicará en distintas plazas centrales del interior país.

Esta acción pública y comunitaria busca reflexionar, dialogar, ayunar y orar sobre la construcción de la paz con justicia social y justicia ambiental. Durante ocho días habrá encuentros con distintos sectores sociales, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria. La organización sostiene que se ayunan para denunciar el hambre, se reúne para defender la vida y se ora para sostener la esperanza.

En otras declaraciones públicas, Pérez Esquivel ha arremetido contra el presidente argentino, a quien ha definido como un sirviente del imperio norteamericano, y ha sostenido que no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina. La jornada de ayuno y oración busca recuperar el tiempo perdido y defender la vida, según la organización.

Meses atrás, en la víspera de los 50 años del Golpe de Estado, Pérez Esquivel instó a recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye





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