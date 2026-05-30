La mesa comedor pierde protagonismo en 2025: tendencias de interiorismo que transforman los hogares

Descubre cómo el interiorismo evoluciona en 2025, con la mesa comedor tradicional cediendo espacio a barras desayunadoras, muebles modulares y formas redondeadas, todo en medio de una apuesta por materiales naturales, calidez y 'lujo silencioso'.

El diseño de interiores ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, influenciado por cambios en los hábitos de vida y la búsqueda de optimización del espacio en viviendas cada vez más pequeñas.

La mesa comedor tradicional, que históricamente fue el corazón del hogar y el punto de encuentro para comidas, reuniones y momentos familiares, ha perdido protagonismo en 2025. Este cambio se explica por el auge del minimalismo y la popularidad de los espacios abiertos, donde las mesas grandes y fijas ya no se adaptan a las nuevas dinámicas.

En su lugar, ganan terreno las barras desayunadoras, que cumplen múltiples funciones: comer, trabajar y socializar en un mismo área, aportando contemporaneidad, estética y practicidad. Además, se imponen muebles móviles y modulares que permiten reorganizar el ambiente según la necesidad. Aunque en casas amplias o en hogares con reuniones formales frecuentes la mesa tradicional conserva su lugar, la tendencia general apunta a soluciones más flexibles y multifuncionales.

La calidez, los materiales naturales y los espacios pensados para el confort cotidiano sin perder sofisticación se consolidan como pilares del interiorismo actual, con paletas de color inspiradas en la tierra -terracota, verde oliva, beige y arena- y texturas naturales como lana, lino, madera sin tratar y cerámicas artesanales. Otro elemento en crecimiento son los muebles de formas redondeadas: sillones con esquinas curvas, mesas circulares y diseños orgánicos que aportan fluidez visual y una estética relajada.

Junto a esto, resurge el mobiliario restaurado y los objetos de producción local, buscando identidad y autenticidad lejos de lo industrial. El 'lujo silencioso' se consolida como corriente dominante, privilegiando ambientes simples, equilibrados y sin estridencias, donde la calidad de los materiales es clave





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