La menta es una planta con propiedades nutricionales y medicinales que puede ser utilizada para combatir la indigestión y los dolores estomacales, mejorar la salud general y fortalecer el sistema inmunológico. Además, México ha prohíbo el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte, y Argentina ha logrado un avance único con el retorno de un mamífero en riesgo de extinción en la región.

La menta es una planta que ha sido venerada desde tiempos antiguos debido a sus propiedades nutricionales y medicinales. Es rica en nutrientes como el calcio, hierro, magnesio, potasio, además de fibra, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, entre otros.

De acuerdo con la medicina natural, es una de las opciones naturales más efectivas para combatir la indigestión y los dolores estomacales. La hierba también puede ser ventajosa al momento de estudiar o trabajar, puesto que su aroma refrescante puede mejorar la concentración y la memoria.

Además, su consumo regular puede mejorar la salud general y fortalecer el sistema inmunológico. Estudios recientes indican que la menta protege la piel de los efectos del sol. En cuanto a la economía, México ha prohíbo el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte.

En la gastronomía, el famoso chef Pietro Sorba lanzó un nuevo menú de comida italiana a un precio único en el restaurante Génova en Buenos Aires. Por otro lado, Argentina ha logrado un avance único con el retorno de un mamífero en riesgo de extinción en la región





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