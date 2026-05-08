La mejora de la calificación de la deuda argentina abre una discusión sobre el entusiasmo financiero y el deterioro del humor social

La reciente mejora de la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch ha generado una discusión entre los bancos que asesoran a los principales inversores internacionales sobre cuánto tiempo puede convivir el entusiasmo financiero con el deterioro del humor social y la caída en la aprobación de Javier Milei. En los últimos días, varios informes enviados a clientes por las principales entidades que tienen influencia en Wall Street han combinado dos ideas que hasta hace algunos meses aparecían separadas.

La mejora de la calificación de la deuda argentina que anunció esta semana Fitch abrió una nueva discusión entre los bancos que asesoran a los principales inversores internacionales: cuánto tiempo puede convivir el entusiasmo financiero con el deterioro del humor social y la caída en la aprobación de Javier Milei .

En los últimos días, varios informes enviados a clientes por las principales entidades que tienen influencia en Wall Street combinaron dos ideas que hasta hace algunos meses aparecían separadas. Por un lado, una visión cada vez más constructiva sobre el frente financiero, la acumulación de reservas y las posibilidades de nuevas subas en la calificación crediticia.

Por otro, una creciente atención sobre el deterioro de algunos indicadores de confianza de la población, denuncias de corrupción -que tienen en el centro al jefe de Gabinete Manuel Adorni-, actividad frenada en sectores sensibles al consumo y el riesgo político que representan las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte. En varios reportes empezó a aparecer además una idea común: una especie de ‘blues del sentimiento’, como definió JP Morgan al deterioro de los indicadores de confianza pese a la mejora financiera





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