La médica escocesa que denunció a su prometido por asesinato

La historia de Caroline Muirhead, una médica escocesa que denunció a su prometido por asesinato después de que él le confesara que había atropellado y enterrado a un ciclista.

La médica escocesa Caroline Muirhead planeaba casarse con Alexander 'Sandy' McKellar hasta que él le reveló un crimen oculto durante años. Desde ese momento, comenzó a colaborar en secreto con la investigación que terminó con la condena de su pareja y su cuñado.

Caroline Muirhead denunció a su prometido después de que él le confesara que había atropellado y enterrado a un ciclista en Escocia. La relación había comenzado de manera vertiginosa, con citas románticas, planes de casamiento y promesas de formar una familia. McKellar había atropellado y matado a un ciclista, y la confesión dejó a Muirhead paralizada.

Ella se dedicaba a la medicina forense y estaba acostumbrada a convivir con la muerte en su trabajo, pero jamás imaginó escuchar algo así de la persona de la que estaba enamorada. Durante semanas, el deseo de proteger al hombre que amaba y la necesidad de 'hacer lo correcto' la llevaron a colaborar con la investigación.

McKellar había atropellado a Tony Parsons, un ciclista que nunca regresó a su casa, y lo enterró en la finca Auch Estate, donde trabajaba como guardabosques y cazador. La presión sobre Muirhead comenzó a aumentar de manera brutal. Ella esperaba que la policía detuviera rápidamente a los hermanos y que pudiera retomar su vida, pero el proceso judicial avanzó lentamente y ella quedó atrapada en una situación límite.

Durante meses, Caroline convivió con el miedo, el aislamiento y el desgaste emocional. Incluso retomó el vínculo con McKellar mientras seguía colaborando con la investigación.

Finalmente, la policía encontró los restos de Tony Parsons enterrados en Auch Estate, y la autopsia reveló que el ciclista había sufrido graves lesiones internas y que probablemente había muerto al momento del impacto. La condena de McKellar y su cuñado Robert significó el cierre de una búsqueda que se extendió durante más de seis años. Para la familia de Tony Parsons, la condena fue un alivio, pero para Caroline Muirhead, el final estuvo lejos de ser fácil.

Después del caso, dejó temporalmente su trabajo como patóloga forense y presentó denuncias contra la policía escocesa por la manera en que fue tratada durante la investigación. Con el tiempo logró rehacer su vida: actualmente vive en la costa escocesa, continúa en tratamiento psicológico y ha aprendido a manejar el trauma que sufrió durante la investigación





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