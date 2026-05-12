La mayor productora de aluminio de la Argentina vuelve a demostrar la resiliencia de su modelo de negocio

Aluar, la mayor productora de aluminio de la Argentina, ha informado su último estado de resultados correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo pasado. La empresa registró una ganancia neta de u$s108 millones, que se ubicó en terreno sólido comparada con ejercicios anteriores. En la actualidad, Aluar es la única empresa productora de aluminio primario en Argentina y una de las mayores de Sudamérica.

La mayor productora de aluminio de la Argentina vuelve a demostrar la resiliencia de su modelo de negocios en un escenario local complejo. Aluar informaba el último estado de resultados correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo pasado.

En el documento publicado en la web de la Comisión Nacional de Valores, la compañía informa una ganancia neta de u$s108 millones, que se ubica en terreno sólido comparado con ejercicios anteriores. Además, refleja la capacidad de la firma para transformar la energía y la materia prima en divisas, en un momento donde el acceso a dólares y la competitividad exportadora son los ejes de la agenda corporativa





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