Bodega La Matilde festejó una década de producción biodinámica en San Javier con Pablo Asef y Gaby Campana, presentando nuevas etiquetas.

La Matilde, emprendimiento enoturístico ubicado en San Javier, celebró su décimo aniversario de elaboración de vinos bajo la filosofía biodinámica con un encuentro al aire libre cerca de sus viñedos en Traslasierra. El propietario Pablo Asef y el enólogo Gaby Campana presentaron nuevas etiquetas durante el evento, reunido bajo la sombra de algarrobos, talas y aguaribayos aromáticos. Más de setenta invitados, entre chefs, periodistas, empresarios gastronómicos y sommeliers de todo el país, asistieron para conmemorar la llegada del primer vino de la bodega a esta zona montañosa.

Raíces biodinámicas en la Traslasierra

Pablo Asef llegó a la zona originalmente con socios con el propósito de crear un emprendimiento turístico, pero se entusiasmó rápidamente con la posibilidad de plantar viñedos y producir vino. En su búsqueda de ideas, descubrió la biodinámica, una filosofía que implica el trabajo orgánico de la tierra sin herbicidas ni fertilizantes de síntesis química. Este enfoque respeta los ciclos lunares para la plantación, poda y cosecha, utilizando preparados especiales con plantas y flores que representan la cruza de tradiciones agrícolas antiguas.

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Superando adversidades vitivinícolas

Adaptar la biodinámica a un lugar sin antecedentes vitivinícolas recientes presentó desafíos significativos. El equipo debió combatir plagas con métodos orgánicos, esperar a los vientos para dispersar avispas que afectan la fruta y disputar los frutos con hormigas, pájaros y zorros sin intervenir el ciclo natural. Estas dificultades no solo fortalecieron el proyecto, sino que incluso inspiraron los nombres de algunos vinos, manteniendo intacta la pasión por lograr objetivos que parecían insólitos al inicio.

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Perfil sensorial y características geográficas

La bodega se encuentra a setecientos metros sobre el nivel del mar, en suelos formados por abanicos aluviales con roca, grava y arena de veinticinco millones de años. La actividad microbiológica intensa en estos suelos y la ventilación natural constante generan vinos con frescura, hierbas, acidez natural y cierta crudeza auténtica. Se elaboran doce vinos a partir de cinco cepas, diferenciando estilos y métodos, incluyendo un chardonnay estreno y vinos fermentados en vasijas de arcilla española.

Nuevas etiquetas y proyección comercial

El evento sirvió para presentar las nuevas etiquetas de La Matilde, destacando la conexión emocional con el paisaje local. Los vinos reflejan las cualidades del monte y la tierra, buscando un perfil nítido que corte el horizonte. La estrategia se centra en ofrecer opciones refrescantes y auténticas, respondiendo a la geografía única de la región. Los presentes compartieron platos preparados por importantes chefs mientras se renovaban las etiquetas y se reforzaba la identidad del emprendimiento en el mercado enoturístico nacional.