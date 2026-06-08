La masacre de Narayanhiti: la noche de furia del príncipe Dipendra que acabó con la familia real de Nepal

Hace 25 años, el príncipe Dipendra asesinó a su familia en el palacio real de Nepal, desatando una crisis que precipitó el fin de la monarquía. Detalles del trágico suceso y sus consecuencias históricas.

Hace veinticinco años, en la noche del 1 de junio de 2001, el Palacio Real de Narayanhiti en Katmandú fue escenario de una de las tragedias más impactantes en la historia moderna de Nepal .

Lo que comenzó como una reunión familiar mensual de la dinastía Shah terminó en una masacre que cambió para siempre el destino de la monarquía y del país. El príncipe heredero Dipendra, de 29 años, educado en Eton y Harvard, irrumpió en el salón donde se encontraban más de veinte miembros de la realeza, armado con un fusil de asalto y una pistola.

En un acto de furia descontrolada, abrió fuego contra su propia familia, asesinando a su padre, el rey Birendra, venerado como una encarnación terrenal del dios Vishnú; a su madre, la reina Aishwarya; a sus dos hermanos, la princesa Shruti y el príncipe Nirajan; y a varios otros familiares. El origen del desencadenante se sitúa en la negativa de la reina Aishwarya a aceptar el matrimonio de Dipendra con Devyani Rana, una aristócrata de la poderosa familia Rana, históricamente rival de los Shah, y de origen indio, lo que profundizó las tensiones familiares.

Antes de la masacre, Dipendra había discutido acaloradamente con su madre y había sido reprendido por su padre, retirándose a sus aposentos. Allí, realizó llamadas desesperadas a su novia, amenazando con suicidarse si no podía casarse. Minutos después, reapareció vestido con uniforme militar y armado, disparando primero al techo y luego ejecutando a sangre fría a sus seres más cercanos.

El príncipe sobrevivió al tiroteo, pero quedó en estado vegetativo debido a una herida autoinfligida, y fue proclamado rey en su lecho de muerte, muriendo tres días después. Tras la tragedia, el hermano menor de Birendra, Gyanendra, ascendió al trono.

Sin embargo, la monarquía ya estaba gravemente herida; el prestigio de la familia real se desplomó y el sangriento capítulo aceleró la agitación política y la rebelión maoísta que ya asolaba el país. En 2008, Nepal se declaró república, poniendo fin a 239 años de dominio de la dinastía Shah, con Gyanendra como el último soberano. El palacio de Narayanhiti, escenario de la masacre, fue convertido en museo público como testimonio de ese violento declive de la realeza.

Este evento no solo representó una pérdida devastadora para la familia real, sino que también marcó un punto de inflexión histórico, donde los conflictos personales y las viejas rivalidades políticas convergieron en un desenlace trágico que reconfiguró el mapa institucional de Nepal





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