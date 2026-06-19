La madre de Villarruel criticó a Milei: 'Es poco inteligente' por no seguir escuchando a su hija

Diana de Stefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuestionó al presidente Javier Milei por no seguir los consejos de su hija y consideró que él o su hermana sienten celos de la titular del Senado. También cuestionó a la Casa Rosada por no haber invitado formalmente a Villarruel al acto por el Día de la Bandera en Rosario.

La madre de Victoria Villarruel , Diana de Stefani, criticó al presidente Javier Milei por no seguir escuchando los consejos de su hija, a quien considera que aconsejaba muy bien al gobierno.

En la víspera del acto por el Día de la Bandera en Rosario, De Stefani aseguró que Milei es 'poco inteligente' al no continuar escuchando a Villarruel, y consideró que el jefe de Estado o su hermana, Karina Milei, sienten celos de la titular del Senado. Además, cuestionó a la Casa Rosada por no haber invitado formalmente a Villarruel a formar parte de la actividad por el Día de la Bandera.

'No es nada normal ni procedente', dijo. Villarruel, quien nació en Rosario, tiene un vínculo especial con la ciudad santafesina, y es considerada como 'la más porteña de los rosarinos y la más rosarina de los porteños'. La madre de Villarruel destacó la trayectoria de su hija como vicepresidenta, y consideró que es 'algo excepcional' que haya llegado a tan alto cargo sin padrinos ni vinculaciones.

Sin embargo, admitió que el hecho de ser tan independiente puede ser una fortaleza pero también una debilidad para su futuro político





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