La madre de Lionel Messi, Celia, reveló que su hijo se sintió muy orgulloso de ver a la Selección Argentina volver a competir después de una larga espera. El partido fue una noche inolvidable para los aficionados, y Lionel Messi fue la gran figura en la victoria por 3-0 ante Argelia.

La madre de Lionel Messi , Celia, reveló la verdadera razón por la que su hijo se emocionó después de su primer gol en el Mundial 2026 .

En el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi deslumbró con tres goles ante Argelia y alcanzó el récord de máximo goleador de los mundiales, junto al alemán Gerd Müller. Sin embargo, lo que impactó a los aficionados fue verlo quebrado en llanto después de convertir un golazo.

La periodista Celia explicó que las lágrimas de su hijo no solo reflejaron la descarga de la tensión y la alegría por el triunfo, sino también un trasfondo personal. Según Celia, Lionel Messi se emocionó porque estaba conectado con su familia y amigos, quienes lo apoyaron desde la tribuna. La madre de Lionel Messi también reveló que su hijo se sintió muy orgulloso de ver a la Selección Argentina volver a competir después de una larga espera.

El partido fue una noche inolvidable para los aficionados, y Lionel Messi fue la gran figura en la victoria por 3-0 ante Argelia. La victoria del equipo argentino fue un momento de gran emoción y felicidad para los aficionados, y Lionel Messi fue el héroe del partido. El jugador argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, junto al alemán Gerd Müller, y su desempeño en el campo fue impresionante.

La victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fue un momento de gran orgullo para el país y para los aficionados. La emoción y la felicidad que se vivieron en ese momento fueron inolvidables, y Lionel Messi fue el centro de atención en todo momento. La victoria del equipo argentino fue un momento de gran celebración y felicidad para los aficionados, y Lionel Messi fue el héroe del partido.

La madre de Lionel Messi, Celia, también reveló que su hijo se sintió muy orgulloso de ver a la Selección Argentina volver a competir después de una larga espera. El partido fue una noche inolvidable para los aficionados, y Lionel Messi fue la gran figura en la victoria por 3-0 ante Argelia. La victoria del equipo argentino fue un momento de gran emoción y felicidad para los aficionados, y Lionel Messi fue el héroe del partido.

La victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fue un momento de gran orgullo para el país y para los aficionados. La emoción y la felicidad que se vivieron en ese momento fueron inolvidables, y Lionel Messi fue el centro de atención en todo momento. La victoria del equipo argentino fue un momento de gran celebración y felicidad para los aficionados, y Lionel Messi fue el héroe del partido.

La madre de Lionel Messi, Celia, también reveló que su hijo se sintió muy orgulloso de ver a la Selección Argentina volver a competir después de una larga espera. El partido fue una noche inolvidable para los aficionados, y Lionel Messi fue la gran figura en la victoria por 3-0 ante Argelia. La victoria del equipo argentino fue un momento de gran emoción y felicidad para los aficionados, y Lionel Messi fue el héroe del partido





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Mundial 2026 Selección Argentina Celia Messi Gerd Müller

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026El exentrenador de River protagonizó uno de los momentos más comentados de la transmisión durante el debut de la Selección Argentina frente a Argelia.

Read more »

Video: las lágrimas de Lionel Messi después de su primer gol en el Mundial 2026Con un hat-trick espectacular, el rosarino volvió a agrandar su leyendo en la selección nacional; consciente de que es su último Mundial, se permitió emocionarse en pleno festejo

Read more »

Lionel Messi brilla con tripleta en el debut de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026Lionel Messi marcó tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia en su primer partido del Mundial 2026, donde el vigente campeón empezó la defensa del título con una goleada. El astro argentino anotó su primer triplete en Mundiales, incluyendo un gol anulado por offside, y fue clave en el dominio de su equipo en Kansas.

Read more »

La llamativa reacción de Lionel Scaloni al golazo de Messi en el Mundial 2026Ante el tanto del rosarino, el entrenador campeón del mundo protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Read more »