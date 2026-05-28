La configuración astral del fin de semana invita a reflexionar sobre la importancia del conocimiento y el pensamiento propio. La Luna llena en Sagitario cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es un buen momento para sincerarse con uno mismo y con la pareja sobre las ganas de sostener el vínculo y los proyectos compartidos.

El Sol continúa su recorrido por Géminis, y esta temporada nos propone una impronta racional que realza nuestra faceta más analítica y curiosa. Esta vibración mental se potencia este fin de semana conque pone sobre la mesa la importancia del conocimiento y nos invita a desarrollar un pensamiento propio que guíe las búsquedas que le dan sentido a la vida: ¿para qué hacemos lo que hacemos?

¿qué mueve nuestras decisiones? Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis)





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