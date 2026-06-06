La lucha por preservar la oscuridad en el desierto de Atacama: un tesoro astronómico y ecológico en peligro

El desierto de Atacama, hogar de los telescopios más avanzados del mundo, enfrenta una amenaza creciente: la contaminación lumínica de la minería y el desarrollo urbano. Este artículo explora por qué la oscuridad es crucial para la astronomía, la ecología y la salud humana, y las batallas para salvar uno de los últimos cielos oscuros del planeta.

En el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos y remotos del planeta, se erige el Observatorio de Paranal , operado por el Observatorio Europeo Austral ( ESO ).

Este sitio alberga algunos de los telescopios terrestres más avanzados del mundo, incluyendo el futuro Telescopio Extremadamente Grande (ELT), con un espejo de 39 metros de ancho. Su ubicación no es casual: la combinación de cielos despejados, altitudes elevadas y una prácticamente nula contaminación lumínica lo convierten en un santuario para la astronomía profesional.

Sin embargo, esta oscuridad preciosa está bajo una amenaza creciente. La expansión de ciudades, complejos industriales y, especialmente, la minería en los límites del desierto está empañando el cielo nocturno. Astrónomos como Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrofísica sénior del ESO en Chile, describen la experiencia de estar bajo ese manto estrellado como algo sobrecogedor, una vista que se está perdiendo en gran parte del mundo.

Desde su casa en Londres, la autora del relato recuerda cómo el resplandor artificial oculta todas las estrellas excepto las más brillantes, un contraste brutal con la inmensidad oscura que se vive en Paranal. El problema de la contaminación lumínica en el Atacama es un microcosmos de una crisis global. Un estudio reciente reveló que, en promedio, el cielo se iluminó casi un 10% anual entre 2011 y 2022.

Esto significa que si una persona podía ver 250 estrellas al inicio de ese período, al final solo podría observar 100. Las implicaciones van más allá de la astronomía. Los psicólogos advierten que la desaparición de las estrellas podría afectar negativamente el bienestar mental, al cortar la conexión ancestral de la humanidad con el mundo natural.

Los ecólogos demuestran que la luz artificial engaña a animales y plantas, alterando sus ciclos naturales, comportamientos y fisiología, con efectos en cadena que desequilibran ecosistemas enteros. Por ello, algunos investigadores abogan por clasificar el exceso de luz como un contaminante "duro", equiparable a la polución química del aire o del agua. Las primeras alarmas las dieron astrónomos en la década de 1970, cuando notaron que las luces de San Francisco afectarían sus observatorios en California.

Ya entonces se estableció que un aumento del 10% en el brillo del cielo nocturno sobre el nivel natural dañaría gravemente la astronomía terrestre. El dato es alarmante: para 2022, dos tercios de los principales telescopios del mundo habían superado ese umbral crítico.

Los investigadores responsables de este hallazgo señalan que los observatorios astronómicos son como el canario en la mina de carbón: si no podemos preservar estos últimos reductos de oscuridad para la ciencia, será mucho más difícil abordar la contaminación lumínica como un problema ambiental global. En el caso del Atacama, la lucha implica negociaciones con autoridades, empresas mineras y comunidades para implementar regulaciones que limiten el resplandor, usar tecnologías de iluminación más amigables y crear conciencia.

Situado en medio del último remanso de oscuridad en un mundo cada vez más luminoso, el futuro del observatorio Paranal y de descubrimientos como los de las Nubes de Magallanes -galaxias enanas cuya luz viajó 200.000 años antes de que Byron escribiera su poema- pende de un hilo. Preservar la noche no es solo un capricho de los astrónomos; es proteger un patrimonio natural y científico indispensable para la humanidad





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