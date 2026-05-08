La lucha por los cupos sudamericanos en el Mundial de Clubes 2029 se intensifica

Con Flamengo ya clasificado como campeón de la Libertadores 2025, la competencia por los cinco lugares restantes en el Mundial de Clubes 2029 se intensifica. Palmeiras y Liga de Quito lideran el ranking, mientras otros equipos buscan sumar puntos para asegurar su participación en el torneo.

El Mundial de Clubes 2029 se perfila como uno de los eventos más esperados en el calendario futbolístico, y aunque aún no se ha confirmado la cantidad exacta de participantes, la FIFA ya ha comenzado a planificar la segunda edición del torneo.

Tras el éxito del Mundial de Clubes 2025, que estableció un alto estándar, la competencia de 2029 promete ser aún más emocionante. Sudamérica tendrá seis representantes en el torneo, siguiendo el mismo formato de 32 equipos. Estos incluirán a los cuatro campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresarán por el ranking de Conmebol.

Flamengo, como último campeón de la Libertadores en 2025, ya tiene asegurada su participación, lo que deja la lucha por los cinco lugares restantes en un intenso escenario de competencia. El sistema de clasificación sigue el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen, donde los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo. Es importante destacar que ningún país puede contar con más de dos representantes, a menos que se trate de campeones. Esto significa que si Brasil consagra otro campeón entre 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por la vía del ranking, independientemente de su posición en la tabla.

Actualmente, Palmeiras y Liga de Quito lideran el ranking con 57 y 44 puntos respectivamente, seguidos por Estudiantes de La Plata (37) y Racing (35). Racing no disputará la Libertadores 2026, por lo que su puntaje ya no puede incrementarse, mientras que Estudiantes aún tiene margen para sumar en la presente edición. Otros equipos como Vélez (24), River Plate (23), Independiente Rivadavia (13) y Rosario Central (13) también figuran en el ranking, aunque con menor proyección.

Platense (10), Boca (9) y Lanús (9) completan la lista de clubes que buscan asegurar su lugar en el Mundial de Clubes 2029





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