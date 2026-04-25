La lucha de Marcelo: De técnico radiólogo a vivir en la calle y aferrarse a la música

La historia de Marcelo Bevacqua, un hombre de 60 años que tras una vida de trabajo y pasión por la música, se encuentra en situación de calle en Mendoza, luchando por reconstruir su vida y aferrándose al arte como un refugio.

Marcelo Bevacqua ofrece disculpas, aunque siente que son innecesarias, antes de compartir su realidad, como si expresar lo que vive fuera una carga para los demás.

“Perdón, pero mirá, a veces es difícil de entender… soy alguien que está reconstruyendo su vida”, dice, y en esa frase se resume todo: el esfuerzo, la caída anterior, la lucha por recomponer algo con lo poco que queda. Tiene 60 años, nacido el 26 de marzo de 1966, fue técnico en radiología durante muchos años y se presentó en escenarios desde la década de 1980 como cantante. Hoy, en Mendoza, su rutina es muy diferente.

Vive en la calle, aunque ocasionalmente encuentra refugio en una casa que le confiaron para cuidar, una situación temporal que le permite evitar dormir al aire libre, pero que no garantiza estabilidad. Conseguir comida no siempre es seguro, ni tampoco moverse con facilidad. Recientemente, un hombre de 63 años, enfrentando la perspectiva de vivir en la calle con su esposa enferma, hizo una solicitud que se volvió viral.

Marcelo, por ejemplo, relata que llegó tarde a la plaza el día anterior, tuvo que tomar dos autobuses y no tenía dinero ni para comer, una situación que se repite hoy. Admite que le resulta difícil seguir adelante, cuidando una casa abandonada. Su vida sigue siendo caótica, más organizada que antes, pero aún así, se describe como una persona pobre que lucha por obtener ingresos. Su historia no comenzó ahí.

Durante años, llevó una vida que podría considerarse normal. Creció en Godoy Cruz, en el barrio Bancarios, en una familia trabajadora donde el esfuerzo era primordial. Su padre era comerciante y fotógrafo, su madre técnica radióloga, y él eligió el mismo camino, buscando un trabajo estable y una profesión definida. Recuerda una infancia relativamente normal, con algunos altibajos, pero en general feliz, una adolescencia complicada pero dentro de lo normal, siendo hijo de un padre trabajador.

Sin embargo, la situación actual de Marcelo se debe a las circunstancias de la vida. Trabajó como radiólogo desde 1995, un oficio que mantuvo durante años mientras cultivaba su otra pasión: la música.

“Desde 1985 o 1986, me subí a un escenario por primera vez. Toqué en muchas bandas, tuve una que era mía, Betty Fru, nos fuimos a Chile, vivimos dos años allá… la mayor parte de mi vida combiné radiografías y canto”, explica. Esa doble vida, entre hospitales y escenarios, fue parte de su identidad durante décadas. Incluso en los últimos años, volvió a grabar, participando en el disco Bucle de la banda Quizás, Quizás, Quizás, donde interpreta dos canciones.

“Sigo cantando”, afirma, como si aferrarse a la música fuera una forma de mantenerse a flote. Recientemente, la historia de una ex estrella de Nickelodeon que ahora vive en la calle ha generado un gran impacto. Pero en algún momento, todo se desestabilizó.

“No es una sola cosa, son muchas. La gente asume que estoy en la calle porque soy vago o un delincuente, pero no siempre es así. Hay problemas familiares, separaciones, desempleo… cuando la familia deja de serlo, todo se derrumba”, reflexiona. A esto se suman la depresión, el consumo y las adicciones, una espiral de la que es difícil escapar.

Marcelo no evade su propia responsabilidad.

“Las drogas arruinaron mi vida, sí, por supuesto. Es una enfermedad, no es un juego. Hoy estoy limpio, sobrio, gracias a una comunidad que me apoya, pero es una lucha constante”, asegura. La caída no fue repentina, pero hubo un punto de inflexión.

Vivía en una pensión en la calle Avellaneda, donde había pasado diez años. Tenía sus pertenencias, su trabajo y cierta estabilidad, hasta que dejó de poder pagar.

“En 2014 comí en la plaza por primera vez, en una olla popular. Fue terrible”, dice, una frase que habla por sí sola. La calle llegó de golpe, aunque ya se había anunciado. Y con ella, una forma de vida que nunca había imaginado.

“Uno nunca piensa que terminará así. Mi familia, mis amigos… todos hicieron lo que pudieron, pero llega un momento en que te quedas solo”, cuenta. Esa soledad es, para él, lo más doloroso.

“Lo peor es sentir que a nadie le importas, que no saben si estás vivo”, dice, revelando una herida más profunda que la falta de techo o comida. Las primeras noches fueron extremas. Para protegerse del frío, se subía a los autobuses y viajaba durante horas.

“Viajar en autobús era barato, conversaba con los conductores… era una forma de pasar la noche”, recuerda. No había refugio, ni rutina, ni descanso real. Con el tiempo, encontró diferentes formas de sobrellevar la situación: refugios, casas de amigos, espacios temporales.

“Hace diez años que estoy así, no siempre en la calle, pero sí en esa inestabilidad constante”, explica





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