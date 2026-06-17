La lucha contra la inflación y la búsqueda de crecimiento económico

Los economistas coinciden en que la reducción de la presión tributaria y la creación de condiciones que incentiven la inversión privada son clave para aumentar la productividad, crear empleo y mejorar los salarios reales. La estrategia económica oficial se cuestiona y se enfatiza la necesidad de controlar el endeudamiento de los hogares y la morosidad bancaria.

El debate sobre la productividad, el empleo y los salarios reales se centra en la reducción de la presión tributaria sobre las empresas y en crear condiciones que incentiven la inversión privada.

Los economistas destacan la importancia de reducir el IVA y el impuesto a las ganancias de las corporaciones. Además, se enfatiza la necesidad de controlar el endeudamiento de los hogares y la morosidad bancaria. La estrategia económica oficial se cuestiona y se considera que algunas medidas han introducido distorsiones en la economía





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