La Liga Profesional presenta el trofeo de la Tabla Anual en conferencia con River, Boca y Racing

La LPF organizará una conferencia el 5 de noviembre para presentar el nuevo trofeo del campeón de la Tabla Anual 2026. Clubes rivales asistirán al evento.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmará este jueves 5 de noviembre los detalles sobre el reconocimiento oficial al líder de la competencia nacional. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del predio de Ezeiza, ubicado en Buenos Aires, comenzando a las 17:00 horas. La institución buscará dar mayor visibilidad y estatus institucional a la disputa por la Tabla Anual durante la recta final del Torneo Clausura.

Nuevo trofeo para el líder de la clasificación

El objetivo central de la convocatoria es la presentación formal del nuevo trofeo que recibirá el equipo que concluya primero en la Tabla Anual 2026. Esta medida busca resolver la incertidumbre generada en temporadas anteriores respecto a la naturaleza exacta de dicho título. La LPF ha decidido estructurar un acto solemne para legitimar la distinción deportiva antes de que se definan los últimos partidos de la competencia.

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Participación de clubes en conflicto

El encuentro reunirá a futbolistas, entrenadores y dirigentes de las tres instituciones involucradas directamente en la definición del campeonato. Por parte de los equipos, estarán presentes sus respectivos capitanes para representar a sus plantelaciones. Además, la lista de asistentes incluye a los presidentes de los tres clubes que pelean por finalizar en lo más alto de la clasificación acumulada del fútbol argentino.

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Resolución de disputas históricas

Esta decisión responde a lo sucedido durante la temporada pasada, cuando Rosario Central fue reconocido oficialmente como campeón de la clasificación acumulada de 2025. Aquella distinción se resolvió después de una reunión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y tomó por sorpresa a varias instituciones. Hasta ese momento, no estaba establecido públicamente que terminar primero en la tabla otorgaría un título indiscutible.

Impacto en el debate deportivo

La medida anterior provocó malestar en distintas instituciones y abrió un amplio debate sobre el reconocimiento deportivo dentro del sistema de ligas. La conferencia de prensa de este jueves representa un intento claro por cerrar esa brecha de comunicación y establecer reglas claras desde el inicio de la temporada vigente. Se espera que la presencia de todos los actores clave evite controversias futuras similares.