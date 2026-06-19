La Libertad Avanza propone bajar la edad mínima para ser concejal en Buenos Aires de 25 a 18 años

El partido de Javier Milei presentó un proyecto para reformar la Constitución bonaerense y reducir la edad para ser concejal, con el objetivo de equiparar los requisitos con los de consejero escolar. La iniciativa requiere plebiscito.

La Libertad Avanza (LLA) ha presentado un proyecto de ley para reducir la edad mínima requerida para ser concejal en la provincia de Buenos Aires de 25 a 18 años.

La iniciativa, impulsada por el diputado bonaerense Pablo Morillo, busca equiparar los requisitos con los que actualmente rigen para ser consejero escolar, cargo que puede ser ocupado por mayores de edad. Según argumentan desde el partido libertario, la normativa vigente desde 1889 ya no refleja la realidad actual: los jóvenes de 18 años tienen obligaciones como votar, trabajar y pagar impuestos, por lo que deberían tener también el derecho de representar a sus vecinos en los concejos deliberantes.

El anuncio se realizó durante un encuentro de la juventud libertaria en la provincia, del que participaron el titular del partido y armador bonaerense, quien destacó que se trata de un paso concreto para los jóvenes y que esperan terminar con una lógica verticalista que los excluye de la representación política. La reforma propuesta requiere modificar la Constitución provincial, ya que la edad mínima para ser concejal está fijada en la Carta Magna.

Según el marco legal bonaerense, la Constitución puede modificarse mediante una convención reformadora o por plebiscito. En este caso, LLA optaría por un plebiscito para lograr una reforma parcial que permita bajar la edad. Cabe recordar que existe antecedentes: en 2013 se sancionó la ley 14.523, que instaba al gobierno provincial a reducir la edad mínima a 21 años y convocaba a un plebiscito, pero nunca se implementó.

Ahora, LLA buscará reactivar ese debate y avanzar con una modificación más ambiciosa que reduzca el piso a 18 años. Además, se señala una contradicción en la normativa actual: para ser diputado provincial solo se exigen 22 años, mientras que para concejal se requieren 25, a pesar de que se trata de cargos de menor jerarquía. La iniciativa es solo una de las reformas constitucionales que analiza LLA para la provincia de Buenos Aires, el tradicional bastión del peronismo.

Entre otras propuestas, se baraja modificar la estructura del Poder Legislativo, aunque los detalles aún no están definidos. El proyecto de Morillo deberá obtener respaldo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense antes de ser sometido a plebiscito. De aprobarse, permitiría que los jóvenes de 18 años puedan postularse como concejales en los 135 municipios bonaerenses, ampliando así su participación política no solo como votantes, sino también como representantes.

La medida ha sido recibida con entusiasmo por la juventud partidaria, que ve en ella una oportunidad para renovar la política local y dar voz a una generación que hasta ahora estaba excluida de estos espacios de decisión





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