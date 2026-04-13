La Legión Argentina Brilla en Europa y América: Entre Goles, Lesiones y la Mirada en el Mundial 2026

Un repaso a la actividad de los futbolistas argentinos en Europa y América, con actuaciones destacadas, lesiones preocupantes y la mirada puesta en el Mundial 2026.

A 59 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la actividad futbolística internacional continuó su curso, dejando postales memorables en Europa y Sudamérica. Sin embargo, la semana estuvo marcada por la preocupación y las lesiones, con el Cuti Romero como protagonista desafortunado.

El capitán del Tottenham sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo de juego con lágrimas en los ojos, generando incertidumbre sobre su participación en el futuro cercano y, potencialmente, en la Copa del Mundo. La inestabilidad en su rodilla y los estudios a realizar determinarán la gravedad de la lesión, generando tensión en un equipo que se encuentra en una posición delicada en la Premier League. Además, las noticias desde la MLS, la Champions League y las ligas europeas mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. El Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, empató con el New York Red Bull, con una destacada actuación del astro argentino. En Europa, el Atlético Madrid logró una importante victoria contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, con Julián Álvarez como figura. Otros argentinos también tuvieron participaciones destacadas, demostrando el talento argentino en el fútbol internacional. La Europa League también ofreció emociones, con el Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía avanzando en la competición. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que el Dibu experimentó molestias musculares, aunque se espera que se recupere para el próximo partido. Otros jugadores argentinos como Nico Paz, que anotó un golazo para el Como, y Prestianni, con destacadas asistencias, brillaron en sus respectivos equipos. Otamendi, por su parte, demostró su solidez defensiva en el Benfica. En general, la semana estuvo repleta de acción, con resultados diversos y actuaciones individuales notables. También hubo momentos de decepción, como la derrota del Liverpool en la Champions League, pero también de alegría, como el doblete de Taty en la victoria del West Ham. La actividad de los jugadores argentinos en diferentes ligas y competiciones continúa siendo un tema central de interés para los aficionados, quienes siguen de cerca la evolución de sus futbolistas favoritos. Soulé también tuvo una buena actuación con la Roma, mientras que otros jugadores como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero vivieron experiencias mixtas, incluyendo expulsiones y momentos destacados. Finalmente, José López y Agustín Giay también tuvieron participaciones en partidos importantes, sumando a la intensa actividad de los futbolistas argentinos en el ámbito internacional, lo que mantiene viva la expectativa y la emoción de cara a los próximos desafíos





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