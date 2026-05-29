La lectura infantil fortalece la empatía y las habilidades emocionales en la adolescencia

Un estudio revela que los niños que leen desde pequeños desarrollan mayor empatía y comprensión emocional, habilidades clave para la adolescencia.

La lectura desde edades tempranas suele asociarse con mejores hábitos escolares o un mayor interés por los libros. Sin embargo, distintos estudios sugieren que esta práctica también podría estar vinculada con el desarrollo de la empatía y de habilidades emocionales clave para la adolescencia.

Una investigación reciente, que analizó diversos trabajos científicos y observaciones relacionadas con la lectura infantil, el desarrollo emocional y las habilidades sociales en niños y adolescentes, determinó que los chicos que leen desde pequeños generan una capacidad clave para la adolescencia: la empatía. Los resultados mostraron que aquellos que leen con frecuencia desde la infancia suelen desarrollar con mayor facilidad habilidades relacionadas con la empatía, la comprensión emocional y el razonamiento social durante la adolescencia.

Los investigadores evaluaron si el contacto frecuente con historias, personajes y narrativas desde edades tempranas podía relacionarse con una mayor capacidad de empatía y comprensión emocional en etapas posteriores. Los hallazgos indicaron que los chicos que leen regularmente incorporan no solo vocabulario y comprensión lectora, sino que también entrenan capacidades como la imaginación, la interpretación emocional y la comprensión de experiencias ajenas.

La lectura compartida con adultos, por ejemplo, suele generar conversaciones sobre sentimientos, relaciones y situaciones cotidianas, lo que favorece el desarrollo emocional. Además, la exposición a distintos puntos de vista y conflictos narrativos permite a los niños ponerse en el lugar de otros personajes, interpretar emociones y conectar con experiencias diversas. Esto, según los especialistas, fortalece la capacidad de comprender y conectar con las emociones de otras personas, una habilidad crucial para las relaciones interpersonales durante la adolescencia.

El estudio también destaca que la empatía y las habilidades emocionales dependen de múltiples factores vinculados al entorno familiar, social y educativo. Por ello, los investigadores señalan que fomentar la lectura desde la infancia no solo contribuye al aprendizaje escolar, sino que también puede ayudar a fortalecer habilidades emocionales y sociales fundamentales para la vida cotidiana.

Promover estos hábitos desde edades tempranas, junto con un equilibrio entre pantallas y actividades fuera de internet, puede contribuir a un desarrollo emocional más sólido durante la adolescencia. Aunque cada chico se desarrolla de manera distinta, la lectura frecuente parece ser una herramienta valiosa para preparar a los jóvenes para los desafíos emocionales y sociales que enfrentarán.

La investigación subraya que la lectura de ficción, en particular, estimula la teoria de la mente, es decir, la capacidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás, lo que es esencial para la empatía. Padres y educadores pueden aprovechar la lectura compartida para discutir emociones y perspectivas, enriqueciendo el desarrollo socioemocional.

En un mundo cada vez más digital, mantener el hábito de la lectura impresa o digital de calidad puede marcar una diferencia significativa en la forma en que los adolescentes se relacionan con su entorno y enfrentan los retos emocionales propios de esa etapa





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