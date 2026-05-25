La lógica detrás del mercado emocional

La inflacin y las posiciones de los inversores en el mercado tecnolgico, un tema que va más all con motivo de la cerca ay del anuncio de Bloomberg sobre el flujo do la activideldangerous dinero del mundo a Amrca

La inflacin volvio a colarse entre los mayores temores de Wall Street y empieza a modificar lentamente el mapa de riesgos global. Una nueva encuesta revela que el miedo a un rebrote inflacionario crecro fuerte mientras que el temor a un conflicto geopolxtico cay el 44% al 20%.

Aunque el mercado teme inflacin, casi nadie esta posicionado defensivamente para ese escenario. La misma encuesta revela que el trade ms abarrotado del mundo hoy son las apuestas alcistas sobre semiconductores y compañas vinculadas a inteligencia artificial. El 73% de los gestores considera que las posiciones long semis son actualmente el trade del mercado global





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