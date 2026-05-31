La justicia ordena protección para niña abusada en Santiago del Estero tras pedido de su hermana

Una niña de 12 años víctima de abuso sexual en Santiago del Estero ha solicitado protección para su hermana menor, temiendo que corra la misma suerte. La justicia ha ordenado que la víctima quede bajo el cuidado de su abuela materna, mientras investigan a la madre, el padrastro y otros familiares por los abusos. La niña, que cursa un embarazo de 29 semanas producto de los abusos, declarará ante psicólogos del poder judicial.

En una conmovedora y dolorosa situación que ha sacudido a la comunidad de Santiago del Estero, una niña de doce años, víctima de abuso sexual, ha expresado su profundo temor por la integridad de su hermana menor y ha pedido que sea protegida para evitar que sufra el mismo destino.

Lajusticia, a través de la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez, ha ordenado que la víctima sea trasladada al cuidado de su abuela materna, ya que su madre, su padrastro y dos familiares de él están siendo investigados por los delitos cometidos contra la niña. La medida busca resguardar a la menor en un entorno seguro mientras se sustancia la investigación penal.

Según declaraciones de su tía Mónica, recogidas por un diario santiagüeño, la niña 'está muy triste por su hermanita y, en su inocencia y dolor, nos pide con insistencia que la traigamos a vivir con nosotros'. La tía explicó que la familia ha decidido no interrogar más a la niña sobre los hechos para no revictimizarla, y que su único objetivo ahora es contenerla y proporcionarle un verdadero espacio de protección.

La niña, que actualmente cursa un embarazo de veintinueve semanas producto de los abusos sexuales, está previsto que declare este martes ante el equipo de psicólogos del Poder Judicial mediante los protocolos especiales diseñados para su edad. Con los resultados de esta intervención psicológica, la Fiscalía podrá definir el futuro procesal de los sospechosos.

La investigación, a cargo de la fiscal Natalia Malachevski de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, se centra en determinar la responsabilidad de los acusados. La principal hipótesis de la fiscalía señala que la niña fue sometida de manera sistemática aprovechando la vulnerabilidad del hogar. Según declaraciones de la abuela materna, tres hombres, identificados con nombre y apellido, serían los responsables: el padrastro de la víctima y dos familiares de él.

Cabe destacar que existía un antecedente previo: una vecina reveló que la madre de la niña había sido encontrada atada en su casa en el pasado, lo que indicaría un historial de violencia familiar que no fue debidamente atendido por las autoridades. La abuela afirmó que la madre tenía conocimiento de los abusos que sufría la niña y no hizo nada para protegerla.

Ahora, tras enterarse del embarazo de su nieta, acudió nuevamente a la justicia para exigir protección y justicia





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