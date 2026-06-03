La Justicia ordena medidas de control sin prisión preventiva para el imputado en el caso de abuso sexual grave

El juez Carlos Bruniard dictó el procesamiento de la persona acusada de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad. La Cámara rechazó la solicitud de prisión preventiva y optó por reforzar los controles sobre el imputado.

La Justicia ha ordenado que el imputado en el caso de abuso sexual grave se someta a medidas de control sin prisión preventiva . El juez Carlos Bruniard dictó el procesamiento de la persona acusada de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad.

Además, se ordenó que se le colocara un dispositivo de tobillera para que se le rastreara y localizara en caso de que violara las restricciones judiciales. La Cámara rechazó la solicitud de prisión preventiva y optó por reforzar los controles sobre el imputado. La semana pasada, se confirmó el procesamiento y se ordenó que los denunciantes recibieran equipos que emitan alertas ante cualquier eventual acercamiento que viole las restricciones judiciales vigentes.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, tanto la querella como la fiscalía insistieron en que el acusado debía quedar detenido. Sin embargo, la Cámara decidió no ordenar la prisión preventiva y optó por reforzar los controles sobre el imputado. El imputado se sometió a la comisaría de la Policía de la Ciudad donde se administran los dispositivos de tobillera para que se le colocaran.

La medida de control sin prisión preventiva ha sido objeto de debate en la comunidad y ha generado una gran discusión sobre la forma en que se abordan los casos de abuso sexual grave





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