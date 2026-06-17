La Justicia espera informe clave del Banco Galicia para decomisar los US$5 millones de Florencia Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 aguarda datos del banco sobre los fondos en la caja de seguridad de la hija de Cristina Kirchner para avanzar en la incautación de 141 bienes que incluyen propiedades y autos, con el fin de reparar un fraude multimillonario en la causa Vialidad.

La justicia federal avanza en el proceso de decomiso de 141 bienes vinculados a la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, que incluye propiedades, automóviles y fondos en cajas de seguridad.

Entre los activos más destacados se encuentran los 5 millones de dólares secuestrados en la causa Hotesur a nombre de Florencia Kirchner, el hotel Alto Calafate, un departamento en San José 1111 y una residencia en Río Gallegos. El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el encargado de ejecutar el decomiso tras la confirmación de la pena por parte de la Corte Suprema en junio de 2025.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la incautación de 111 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades relacionadas con Lázaro Báez, además de 46 vehículos. El objetivo es reparar el fraude de 684.990.350.139,86 pesos causado por 51 licitaciones con sobreprecios promedio del 65%.

Para avanzar, el tribunal espera informes pendientes, especialmente del Banco Galicia sobre los dólares en la caja de seguridad de Florencia, y documentación sobre el hotel Alto Calafate y otros inmuebles. Aunque la Cámara de Casación ratificó la orden de decomiso, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos presentó una queja ante la Corte Suprema para intentar suspender la ejecución patrimonial, pero según fuentes judiciales ese recurso no detiene el proceso.

Las medidas de incautación se están implementando tras la respuesta de organismos oficiales como el Registro de la Propiedad Inmueble, aunque faltan detalles clave. El criterio central es decomisar los bienes incorporados entre 2003 y 2015, periodo en el que, según la justicia, se desarrolló la maniobra defraudatoria a través del Grupo Austral.

Este proceso busca recuperar parte de los 685.000 millones de pesos del perjuicio al Estado, mientras la ex presidenta y su familia enfrentan también la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos. La justicia sostiene que los fondos de Florencia Kirchner provienen de esas actividades ilícitas y forman parte del esquema de enriquecimiento ilícito investigado





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Decomiso Cristina Kirchner Florencia Kirchner Causa Vialidad Banco Galicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 16 de junioEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

La Justicia advirtió a Cristina Kirchner por las manifestaciones en San José 1111 y amenaza con revocar su arresto domiciliarioEs por una bandera desplegada entre su balcón y un edificio vecino; advirtieron que si se repite, podrían revocarle el beneficio de la detención en su casa

Read more »

La Justicia intimó a Cristina Kirchner y le advirtió que puede revocar su prisión domiciliariaFue luego de que colgara desde su balcón una bandera el día que se cumplió un año de su prisión domiciliaria. La advertencia del Tribunal que la condenó

Read more »

La Justicia intimó a Cristina Kirchner a que respete las pautas de su arresto domiciliario para no sacárseloEl juez de ejecución de la pena advirtió por la instalación de una gran bandera anclada en su edificio y que cruza la calle.

Read more »