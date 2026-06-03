La Justicia determina la responsabilidad de Sussini en caso de abuso sexual

Después de seis años de la denuncia, se ha dictado sentencia en el caso que involucra al exlegislador Sussini. La joven relató que fue convocada a la habitación del exlegislador para asistirlo por supuestos problemas de salud y, al responder a su llamado, lo encontró en una situación que la hizo sentir incómoda. Con el correr de los días, las situaciones se fueron volviendo cada vez más incómodas, con excusas médicas para exigir prácticas de contenido sexual en un contexto de aislamiento y las restricciones.

Después de seis años de la denuncia, se ha dictado sentencia en el caso que involucra al exlegislador Sussini . Tras escuchar la sentencia, Sussini aseguró ser inocente y anticipó que apelará el fallo.

Además, calificó la causa como una maniobra armada en su contra. La investigación empezó en 2015, cuando la hermana de la víctima, abogada, denunció el caso ante la División Delitos Contra la Integridad Sexual. Sussini le ofreció a la víctima un día después de su llegada a Corrientes un trabajo como asistente personal.

La joven relató que fue convocada a la habitación del exlegislador para asistirlo por supuestos problemas de salud y, al responder a su llamado, lo encontró en una situación que la hizo sentir incómoda. Con el correr de los días, las situaciones se fueron volviendo cada vez más incómodas, con excusas médicas para exigir prácticas de contenido sexual en un contexto de aislamiento y las restricciones.

Según el testimonio de la víctima, Sussini, quien era consejero y primo del gobernador, y que tenía mucho poder, le exigió que se acostara con él, ofreciéndole 'muchísima plata' y justificando el pedido por 'temas de salud'. Ante la negativa de la joven, las exigencias sexuales aumentaron. La joven logró escapar después de 24 días que describió como interminables.

Ahora, la Justicia ha determinado la responsabilidad de Sussini, aunque la prisión efectiva comenzará a cumplirse únicamente cuando se agoten los recursos presentados por la defensa





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