La Justicia autorizó la demolición del 'elefante blanco' de Escobar tras una década de abandono

La Justicia ordenó demoler una construcción paralizada desde 2015 en Escobar, considerada un 'elefante blanco', y retirar una grúa de 50 metros. La decisión responde a reclamos vecinales y riesgos estructurales.

Tras más de una década de abandono, la Justicia de Zárate-Campana autorizó la demolición del conocido ' elefante blanco ' de Escobar , una construcción de 12 pisos que se levanta incompleta en pleno centro de la ciudad.

El Juzgado Civil y Comercial N°4 emitió una resolución que ordena la demolición total del edificio ubicado en avenida San Martín 565, así como el retiro inmediato de una grúa torre de 50 metros de altura que permanece anclada en el lugar desde la paralización de las obras en 2015. La decisión judicial se produce luego de años de reclamos de vecinos y comerciantes que denunciaron el peligro que representa la estructura, tanto por su estado de deterioro como por la posibilidad de que colapse ante condiciones climáticas adversas.

El edificio, conocido originalmente como Floreal del Sol, fue concebido como un ambicioso emprendimiento inmobiliario que prometía departamentos de lujo y espacios comerciales. En su primera mitad de la década de 2010, atrajo a cientos de inversores que confiaron en el proyecto.

Sin embargo, las obras se detuvieron de manera abrupta en 2015, dejando únicamente la estructura de hormigón armado, compuesta por columnas, losas y escaleras, sin muros interiores ni terminaciones. Desde entonces, la mole de hormigón se convirtió en un referente visual para quienes transitan o residen en la zona, y en el centro de críticas por el abandono y la falta de soluciones.

El magistrado a cargo consideró que el paso del tiempo agravó el deterioro de la estructura, que presenta signos de corrosión en el acero de refuerzo y desprendimientos de hormigón. Además, la acumulación de agua en un pozo del predio ha afectado los cimientos, incrementando el riesgo de colapso. La sentencia ordena el desanclaje, desarme y retiro inmediato de la grúa torre, que representa un factor de peligro para viviendas y personas en las inmediaciones.

Asimismo, exige que la demolición se realice de manera segura, con las debidas medidas de protección para evitar daños a terceros. La Municipalidad de Escobar había impulsado actuaciones administrativas para exigir medidas de seguridad, como el cercado perimetral y la señalización, aunque esas gestiones se encontraban limitadas por la situación judicial del inmueble.

Comerciantes de las inmediaciones manifestaron en distintas oportunidades su preocupación por la acumulación de agua en un pozo del predio, que afecta los cimientos, y por el riesgo de colapso estructural. También señalaron ingresos frecuentes de personas ajenas al lugar, lo que generaba un ambiente de inseguridad. La resolución judicial se inscribe en un contexto más amplio que incluye una causa penal en trámite.

En octubre de 2024 fueron procesados y embargados varios responsables por presuntas maniobras defraudatorias vinculadas al desarrollo inmobiliario. Inversores declararon haber realizado aportes para adquirir unidades que nunca se entregaron, lo que llevó a la apertura de una investigación por estafa. La Municipalidad de Escobar fue notificada de la sentencia y los pasos siguientes dependerán de si los propietarios apelan la decisión judicial.

Mientras tanto, los vecinos de la zona esperan que la demolición se concrete cuanto antes para poner fin a una situación que se prolongó durante más de diez años. El 'elefante blanco' de Escobar, que alguna vez fue símbolo de un futuro prometedor, hoy es un recordatorio de los riesgos de la especulación inmobiliaria y la necesidad de una regulación más estricta para evitar que proyectos fallados queden abandonados durante tanto tiempo





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