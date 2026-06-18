La Justicia anula resoluciones de la IGJ y confirma que la AFA queda bajo control de la Provincia de Buenos Aires

La Cámara Civil declaró nulas las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia que obstaculizaron el traslado del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires, confirmando que su fiscalización corresponde a la autoridad provincial.

La Justicia Federal anuló las resoluciones de la Inspección General de Justicia ( IGJ ) y confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) quedó bajo el control de la Provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a través de su Sala D, integrada por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, declaró la nulidad de la Resolución 140/2026 de la IGJ y de la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación. Este fallo determina que la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, quedará definitivamente bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, y se tiene por cancelada la inscripción de la entidad en la IGJ.

El tribunal sostuvo que la IGJ se excedió en sus facultades al intentar revisar decisiones ya aprobadas por la autoridad provincial, desatendiendo una decisión previa de la misma Cámara. Según los magistrados, cuando se dictó la intervención en grado de veeduría por parte del Ministerio de Justicia, la AFA ya estaba bajo el control del organismo bonaerense, por lo que no correspondía una medida nacional.

La Cámara remarcó que el control de las asociaciones civiles corresponde a la autoridad competente según la jurisdicción donde esté radicado su domicilio, y que una doble fiscalización resultaría inadmisible. El conflicto se inició en la asamblea del 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad modificar su estatuto para establecer su domicilio social en la Provincia de Buenos Aires.

La IGJ rechazó posteriormente la inscripción de ese cambio y ordenó inspecciones, lo que fue considerado improcedente por el tribunal. La sentencia calificó de arbitraria a la Resolución 140 de la IGJ, afirmando que se extralimitó en sus competencias y presentaba graves defectos de motivación.

Además, citó una resolución bonaerense que señaló que la IGJ carecía de legitimidad para expedirse sobre el cambio de domicilio. Con esto, la AFA deja de estar bajo la supervisión de la IGJ y queda bajo la órbita provincial, un cambio que tiene implicancias significativas en el gobierno del fútbol argentino





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