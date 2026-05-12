La jueza Capuchetti asig-na competencia a todas las causas que investigan asignación de cré-ditos del Banco Nación

En acuerdo con la Accordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña, que establece las reglas para la competencia de causes cuando las denuncias se basan en un mismo suceso, la jueza Capuchetti asig-nuó las causas a todas ellas. Según el acuerdo, si se presentan una serie de denuncias relacionadas por un mismo suceso, se deben adjudiquear a un solo juzgado, en este caso, Juez María Eugenia Capuchetti.

La Cámara Federal porteña asig-nó la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investiga-n la asignación de créditos del Banco Nación . Se presentaron cuatro denuncias, por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.

"Cargar un mal manejo de la competencia por parte del juzgado abarcador", "Leída como una absurda desconexión entre la fecha de presentación y la adjudicación", "La competencia de la causa se desató porque el juzgado se excedió en la interpretación de la Accordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cámara Federal Porteña Juuza Causa Asignación De Créditos Ariel Lijo Banco Nación La Libertad Avanza Acuerdo Accordada 4/2017 Denuncia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Después del diluvio: rescate del Banco Nación a personas y mipymes de la Costa AtlánticaHabrá facilidades financieras para mipymes y personas con créditos y también bonificaciones para obtener préstamos personales y comerciales en las zonas afectadas el fin de semana

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 11 de mayoEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 12 de mayoEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Créditos del Banco Nación: la Cámara unificó la causa en manos de CapuchettiDesplazó a Lijo al considerar inválida la primera denuncia que originó su expediente y ordenó concentrar todas las investigaciones en un solo juzgado.

Read more »