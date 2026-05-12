Head Topics

La jueza Capuchetti asig-na competencia a todas las causas que investigan asignación de cré-ditos del Banco Nación

Justicia News

La jueza Capuchetti asig-na competencia a todas las causas que investigan asignación de cré-ditos del Banco Nación
Cámara Federal PorteñaJuuzaCausa
📆5/12/2026 2:49 PM
📰LANACION
22 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

En acuerdo con la Accordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña, que establece las reglas para la competencia de causes cuando las denuncias se basan en un mismo suceso, la jueza Capuchetti asig-nuó las causas a todas ellas. Según el acuerdo, si se presentan una serie de denuncias relacionadas por un mismo suceso, se deben adjudiquear a un solo juzgado, en este caso, Juez María Eugenia Capuchetti.

La Cámara Federal porteña asig-nó la jueza María Eugenia Capuchetti todas las causas que investiga-n la asignación de créditos del Banco Nación . Se presentaron cuatro denuncias, por la concesión de préstamos millonarios de la banca estatal a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA).

La letrada disputaba la competencia de esas causas con el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.

"Cargar un mal manejo de la competencia por parte del juzgado abarcador", "Leída como una absurda desconexión entre la fecha de presentación y la adjudicación", "La competencia de la causa se desató porque el juzgado se excedió en la interpretación de la Accordada 4/2017 de la Cámara Federal porteña

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LANACION /  🏆 12. in AR

Cámara Federal Porteña Juuza Causa Asignación De Créditos Ariel Lijo Banco Nación La Libertad Avanza Acuerdo Accordada 4/2017 Denuncia

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Después del diluvio: rescate del Banco Nación a personas y mipymes de la Costa AtlánticaDespués del diluvio: rescate del Banco Nación a personas y mipymes de la Costa AtlánticaHabrá facilidades financieras para mipymes y personas con créditos y también bonificaciones para obtener préstamos personales y comerciales en las zonas afectadas el fin de semana
Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 11 de mayoPlazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 11 de mayoEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas
Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 12 de mayoPlazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 12 de mayoEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas
Read more »

Créditos del Banco Nación: la Cámara unificó la causa en manos de CapuchettiCréditos del Banco Nación: la Cámara unificó la causa en manos de CapuchettiDesplazó a Lijo al considerar inválida la primera denuncia que originó su expediente y ordenó concentrar todas las investigaciones en un solo juzgado.
Read more »



Render Time: 2026-05-12 17:49:33