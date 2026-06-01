La investigación sobre $LIBRA se ve frenada por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero de las billeteras virtuales. Un organismo especializado que depende del Ministerio Público reconoció no estar en condiciones materiales de avanzar en la trazabilidad de las transferencias.

La investigación sobre $LIBRA se ve frenada por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero de las billeteras virtuales . Un organismo especializado que depende del Ministerio Público reconoció no estar en condiciones materiales de avanzar en la trazabilidad de las transferencias.

Los expertos consultados relativizan esa explicación, ya que existen herramientas gratuitas que permiten hacer trazabilidad de criptoactivos. La investigación se inició después de que se detectara un flujo de 74 billeteras virtuales asociadas a un empresario que habrían recibido más de 730.000 dólares digitales. El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain y saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo





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