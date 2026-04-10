La Investigación Científica: Un Legado de Houssay y una Necesidad Nacional

Reflexionamos sobre la importancia de la investigación científica en Argentina, inspirados por el aniversario del nacimiento de Bernardo Houssay, primer Nobel latinoamericano. Exploramos cómo la investigación propia impulsa el desarrollo, la autonomía y la solución de problemas locales.

Cada 10 de abril se conmemora el natalicio de Bernardo Houssay , el eminente médico argentino que en 1947 hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en recibir el prestigioso Premio Nobel de Medicina. Impulsor incansable de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET ) en 1958, institución de la cual fue su primer presidente, Houssay dedicó gran parte de su prolífica vida a fortalecer y promover la investigación científica en Argentina.

Esta fecha conmemorativa trasciende la mera efeméride y se presenta como una valiosa oportunidad para reflexionar y debatir sobre una cuestión fundamental: ¿cuál es la verdadera utilidad de fomentar y mantener una investigación científica propia en el país?\La vasta extensión y la heterogeneidad geográfica y cultural de Argentina configuran un entorno sumamente diverso y propicio para la investigación científica. Este escenario ofrece un amplio abanico de posibilidades para obtener resultados innovadores que, a su vez, puedan traducirse en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población. A menudo, se subestima la multiplicidad de realidades en las que la investigación, aunque en ocasiones de manera silenciosa, desempeña un papel de enorme impacto estratégico. Gran parte de los habitantes del territorio nacional enfrentan necesidades puntuales que exigen atención prioritaria para impulsar el desarrollo productivo, social y cultural. En este contexto, contar con una institución que posea una visión estratégica para la investigación y el desarrollo, orientada a los intereses nacionales, constituye una necesidad imperante que, en muchos casos, no puede ser satisfecha plenamente por el sector privado.\Frecuentemente, se concibe la ciencia como un ámbito desvinculado de la vida cotidiana. Sin embargo, una parte considerable de las decisiones que impactan en nuestra forma de producir alimentos, gestionar los residuos o cuidar nuestra salud, dependen, directa o indirectamente, del conocimiento generado en el país. Investigar implica, por un lado, publicar resultados y, por otro, construir capacidades, formar recursos humanos altamente calificados, desarrollar tecnologías innovadoras, comprender las problemáticas propias y, sobre todo, tener la capacidad de tomar decisiones con autonomía y soberanía. Desde nuestra experiencia en el interior del país, esta realidad se manifiesta de manera muy concreta. En el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) de Bahía Blanca, por ejemplo, trabajamos arduamente en la valorización de residuos agroindustriales mediante la biotecnología, incluyendo el cultivo de hongos comestibles y el desarrollo de sus procesos productivos. Cuando existen equipos de investigación trabajando en el propio territorio, se genera un conocimiento situado, contextualizado y relevante. Se experimenta con materiales reales, se ajustan los procesos a las particularidades locales, y se identifican limitaciones y oportunidades concretas. Este trabajo sostenido en el tiempo permite construir una red de capacidades que trasciende el ámbito del laboratorio. Participan investigadores, técnicos, estudiantes y actores productivos, quienes se vinculan activamente con ese conocimiento. En otras palabras, la investigación deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en una poderosa herramienta para agregar valor, optimizar procesos, generar nuevas oportunidades y anticiparse proactivamente a los problemas, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. El desafío primordial es evitar que estas valiosas capacidades se dispersen y se pierdan. La construcción de un investigador, la consolidación de un equipo y el sostenimiento de una línea de trabajo requieren años de dedicación y esfuerzo. El desarrollo integral de un país está intrínsecamente ligado a la generación de conocimiento propio, que a su vez permite elegir qué producir, cómo hacerlo y con qué impacto. En muchos casos, esta capacidad de investigación marca la diferencia entre reaccionar a los problemas de manera tardía y tener la capacidad de anticiparse a ellos. También permite diferenciarse entre depender de soluciones externas o tener la capacidad de adaptarlas, o incluso generarlas, en función de las propias necesidades y los recursos disponibles. En definitiva, investigar es una inversión estratégica que construye futuro con los recursos y las capacidades que tenemos





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