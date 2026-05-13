La inteligencia y el orden de nacimiento en la familia

La investigación científica ha permitido identificar que el hijo mayor puede tener cierta ventaja en el CI en comparación con sus hermanos. Sin embargo, este margen de diferencia es demasiado pequeño para afectar significativamente en la vida cotidiana.

La ciencia ha estado acumulando datos sobre la inteligencia y el rendimiento cognitivo en función de la posición en la familia desde hace décadas. Aunque siempre se ha debatido sobre si el orden de nacimiento determina la inteligencia de los hijos, la investigación y los estudios han conseguido una conclusión bastante clara.

Es posible que el hijo mayor tenga una ventaja sobre sus hermanos en el coeficiente intelectual (CI), aunque no de manera significativa y que se desvanece a corto plazo en la vida cotidiana. La atención exclusiva y la titulación recibida por parte de los padres son factores que pueden explicar esta diferencia





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