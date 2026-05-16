La inteligencia artificial se está convirtiendo en una ventaja competitiva para los abogados

La forma de trabajar de los abogados está cambiando más rápido de lo que muchos estudios jurídicos imaginaban. Ahora, el fenómeno dejó de ser experimental y se ha convertido en una ventaja competitiva. Se utilizan plataformas de IA para automatizar tareas históricamente consumidas por los abogados junior. Ahora, el 73% planea integrar IA generativa este año. El diferencial pasa por la capacidad de supervisión, criterio estratégico, validación de resultados y toma de decisiones sobre outputs generados por inteligencia artificial.

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Se utilizan plataformas de IA para automatizar tareas históricamente consumidas por los abogados junior. Ahora, el 73% planea integrar IA generativa este año. El diferencial pasa por la capacidad de supervisión, criterio estratégico, validación de resultados y toma de decisiones sobre outputs generados por inteligencia artificial





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